Jeff Bezos'tan eski eşinin yeni eşi hakkında yorum: Mükemmel biri!

Boşandıktan sonra dünyanın en zengin kadınlarından biri olan MacKenzie Scott, Seattle'daki bir özel okulda fen bilgisi öğretmeni olan Dan Jewett'la evlendi.

Geçtiğimiz günlerde Amazon'da CEO görevinden istifa edeceğini açıklayan Bezos, evliliği konusunda eski eşini tebrik etti.

Bezos yaptığı açıklamada, "Dan müthiş biri ve ikisi için de mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

Scott ve Bezos, New York'ta bir yatırım fonunda çalışırken tanışmış ve Scott, 1994'te Bezos'un Amazon'u kurmasına yardım etmişti.

25 yıllık evlilikten sonra 2019'da boşandıklarında Bezos dünyanın en zengin kişisiydi.

Haberlere göre Scott boşanma anlaşmasının bir parçası olarak Amazon hisselerinin yüzde 4'ünü aldı fakat Bezos bu hisselerdeki oy hakkını korudu.



