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  4. Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"

17.08.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki Y.A., 77 bin lira dolandırıldı. Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. "Her şeyim altüst oldu" dedi.

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"

Esenyurt'ta yaşayan Y.A., iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesine jigolo olmak için üye oldu. Y.A., kaydolduğu internet sitesi üzerinden iletişimde olduğu kişilerin talimatı üzerine banka hesaplarına farklı tarihlerde toplam 77 bin lira yatırdı. Y.A. mağdur olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

Y.A., "Jigolo sitesine 250 TL ile üye oldum. 2 bin lira ile 4 bin lira arası para kazanacağımı söylediler. Daha sonra 2 bin lira para yattı. Türkiye'de jigolo siteleri yasak olduğu için manken ajansı üzerinden devam edeceğimizi ve evraklarımı tamamlamam gerektiğini söylediler. Daha sonra ben 20 bin lira para ödedim. Her şeyim altüst oldu" dedi.

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KORKTUĞU İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. "Sonra beni avukat aradı kendisinin arabulucu olduğunu ve bu firmanın beni mahkemeye verdiğini söyleyerek 5 bin liraya bu işi halledeceğini söyledi. Firma yetkilileri ise 'Biz 13 senelik kurumsal firmayız sizden her türlü bu parayı alırız' dediler. Karakola gittiğimde telefon numaralarının kayıtlı olmadığını gördüm. Toplam zararım 77 bin lira" ifadelerini kullandı.

Y.A., Türkiye genelinde jigolo siteleri yasak olduğu için başının belaya gireceğinden korktuğunu ve şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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