Jim Carrey için yaptırım kararı! Rusya'ya girişi de yasaklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sinema oyuncusu Jim Carrey'nin de aralarında bulunduğu 100 Kanada vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın Rusya'nın yönetim, iş, çevre ve kültür temsilcileri, siyasetçileri ve milletvekilleri ile uzmanlarına yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiği belirtildi.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

Buna yanıt olarak 100 Kanadalının yaptırım listesine alındığı ve Rusya'ya girişlerine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, Kanada'nın yüksek düzeyli memurlarının yanı sıra iş insanları, aktivistler, basın ve finans kuruluşları temsilcileri yer aldı.

Söz konusu yaptırım listesinde, ünlü sinema oyuncusu Jim Carrey de bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 200 ABD vatandaşının da yaptırım listesine alındığını ve ülkeye girişinin yasaklandığını 11 Kasım'da bildirmişti. (AA)



