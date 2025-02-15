Jinekolog açıkladı: Rahim ağzı kanserinin belirtisine dikkat! Adet döneminde normal ve anormal olan durumlar

Adet, bir kadının aylık döngüsü sırasında gerçekleşen normal vajinal kanama durumudur. Gebelik oluşmadığında, rahim, progesteron seviyelerinin düşmesiyle tetiklenen astarını döker. Ancak, adet döneminde neyin normal olduğunu ve neyin tıbbi müdahale gerektirdiğini anlamak önemlidir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Swati Bhargav HT Lifestyle'a verdiği röportajda şunları söyledi:

ADET DÖNEMİNDE NORMAL OLAN DURUMLAR

Adet kanının rengi: Parlak kırmızı renk, genellikle adet döneminin başlangıcındaki taze adet kanını ifade ederken, koyu kırmızı veya kahverengi, özellikle adet döneminin sonunda, uterustan ayrılması daha uzun süren eski kanı ifade eder.

Bazen kan, servikal mukusla karışırsa pembe görünebilir; bu durum döngünüzün erken dönemlerinde veya adetinizin başlangıcında olabilir.

Kan miktarı: Tipik bir adet dönemi yaklaşık 3-7 gün sürer ve tüm dönem boyunca toplamda 30-80 mililitre kan kaybı olur. Bu yaklaşık olarak 3-8 yemek kaşığına eşittir. Normalden fazla olan her şey değerlendirilmelidir.

Pıhtılar: Özellikle adetin ilk günlerinde küçük kan pıhtıları yaygındır.

Koku: Adet döneminde kanın parçalanması nedeniyle hafif bir koku normaldir, ancak kötü kokulu olmamalıdır. Kötü bir koku bakteriyel vajinozis gibi bir enfeksiyonun belirtisi olabilir.

PMS belirtileri (Adet Öncesi Sendromu): Adetten bir veya iki gün önce hafif lekelenme veya kramplar meydana gelebilir. Bazıları hormonal dalgalanmalar nedeniyle ruh hali değişimleri, baş ağrıları veya iştahta değişiklik yaşayabilir.

ADET DÖNEMİNDE NORMAL OLMAYAN DURUMLAR

Aşırı kanama (Menoraji): Bu durum anemiye yol açabilir ve miyom, adenomiyoz, endometriyal problemler gibi rahimdeki herhangi bir anormallikten kaynaklanabilir.

Düzensiz veya hiç adet görmeme (Amenore): Stres, emzirme, hamilelik veya önemli yaşam tarzı değişiklikleri altında ara sıra adet görmemek normaldir. Üç veya daha fazla kez üst üste adet görülmezse, polikistik over sendromu (PCOS), tiroid sorunları veya diğer hormonal dengesizlikler gibi altta yatan bir durumu gösterebilir.

Ağrılı adet dönemleri (Dismenore): Endometriozis, miyom veya adenomyozis gibi durumlarda şiddetli ağrı görülebilir.

Adet dönemleri arasında lekelenme: Adet dönemleri arasında görülen hafif kanama veya lekelenme hormonal dengesizliğin, miyomların, poliplerin ve nadir durumlarda rahim ağzı kanserinin belirtisi olabilir.

Uzun Süreli Adet Kanaması (Menoraji): Eğer adet kanaması 7 günden uzun sürerse, bu ağır adet kanamasının veya miyom, endometriozis veya tiroid sorunları gibi altta yatan bir sorunun işareti olabilir.