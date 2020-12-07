Jinekoloji nedir? Jinekolog ne demek?

Kadın üreme organlarında oluşabilecek tüm sorunlar için jinekoloji bölümüne başvurulması gerekmektedir. Üreme organlarında meydana gelebilecek tüm rahatsızlıklar diğer organlarda oluşabilecek herhangi bir sağlık sorunu kadar önemlidir. Peki jinekoloji nedir? Jinekoloji nedir? Jinekoloji, kadın üreme organı, rahim veya daha geniş anlamda kadın hastalıklarıyla ilgilenen hekim alanıdır. Jinekoloji halk arasında kadın hastalıkları olarak da bilinir. Hatta yaygın olarak kullanılan terim budur. Yunancada kadın anlamına gelen ‘’gynaik’’ adlı kelimeden türemiştir. Peki jinekoloji neye bakar? Jinekolojinin ilgilendiği alanları; kadın doğum, aile planlaması, kısırlık, tüp bebekler ve cinsel hastalıklar olarak sıralamamız mümkündür. Kadın cinsel organının çıkarabileceği sorunlar, tedaviler ve kontroller bağlamında işleyen bir hekimlik alanıdır. Jinekolojiye herhangi bir kadın cinsel organı sorunu nedeniyle başvurabilir ve tedavi olabilirsiniz. Bu sorunlar genellikle üreme sebepli olmakla birlikte, kanser veya tümör gibi sorunlardan kaynaklı da jinekoloji tedavisi gerekli hale gelmiştir.

Jinekolog Ne Demek? Gelelim bu konuda en çok sorulan bir diğer soruya: Jinekolog ne demek? Jinekolog, kadın hastalıklarına bakan hekimlere verilmiş olan branş adıdır. Jinekologlar; kadınların sahip olduğu vajinal sorunları tedavi etmek için bu konuda eğitim almış hekimlerdir. Aynı zamanda kadın doğum uzmanı olarak da nitelendirilirler. Kadın hastalıklarının yanı sıra bebek doğumu, bebek doğurma, hamilelik kontrolleri ve benzeri durumlarla da ilgilenirler. Bunun yanı sıra jinekologların ilgilendikleri alanın, tedavilerinin oldukça geniş olduğunu söylememiz mümkün. İyice detaylandıracak olursak; doğum, hamilelik, kadın üreme organında oluşmuş olan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tespiti ve tedavisi, genç kadınlarda davranış bozukluğu ve aile planlaması ile ilgilenirler. Jinekolog Hangi Hastalıklara, Hastalara Bakar? Jinekologların odak noktasının kadın ve kadın hastalıkları olduğunu söylemiştik. Hamilelik, jinekologların ilgilendiği alanlardan biridir. Hamile olan kadın, bebeğinin durumunu jinekolog yardımıyla takip edebilir. Hamile kadın, bebeğin cinsiyeti, bebeğin sağlık durumu, bebeğin gelişim düzeyi, doğum gibi bebek ve doğumla ilgili tüm konularda jinekologlara başvurabilir. Doğum yaptırmada da yardımcı olan jinekolog, doğum esnasında olacak sorunlarla, doğumun normal doğum ya da sezeryan doğum mu olacağı ile ilgili kararlarda da hamilelere destek olacaktır. Bunun haricinde vajinada oluşan iltihaplanma ya da kuruluk gibi rahatsızlıklarla da karşılaştığınızda bir jinekoloğa başvurabilirsiniz. Vajinal bölgede oluşan mantarlar, cinsel ilişki sonrası bulaşan hastalıklar, vajinal bölgede oluşan siğillerlerle de yine jinekoloji bölümü ilgilenmektedir. Bazı kadınlarda belirli sebeplere bağlı olarak adet düzensizliği ya da kadın yumurtalıkları ile ilgili sorunlar da görülebiliyor. Adet ile ilgili olan problemler ertelenmemesi ve dikkat edilmesi gereken rahatsızlıklardandır. Bu durumda da mutlaka bir jinekoloğa danışmalısınız.

Jinekolojik Muayene Nasıl Yapılır? Gelelim “Jinekolojik muayene nasıl yapılır?” sorusuna. Bir jinekoloğa gitmeden önce ilk yapmanız gereken şey randevu almaktır. Randevu aldığınız tarihte ve saatte jinekologla görüşebilirsiniz. Hekiminize yaşadığınız vajinal sorunu anlattıktan sonra hekiminiz sizi muayene etmeye başlayacaktır. Muayene öncesinde cinsel hayatınızın olup olmadığını sorar. Konuşma sonrasında hekim, jinekolojik masasına yatmanızı isteyecektir, bu muayenenin ilk adımıdır. Jinekolojik masası dediğimizde aklınızda ‘’Jinekolojik ne demek?’’ sorusu oluştuysa onu da kısa şöyle tanımlayabiliriz: Jinekolojik, jinekolojiyi kapsayan şeylere verilen isimdir. Hasta, kıyafetlerini çıkarıp jinekolojik masaya oturur. Hastanın belden aşağısına steril bir örtü serilir ve jinekolojik masanın ayak desteklerine ayaklarını uzatır. Bu pozisyona litotomi denilir. Hekim, ilk olarak hastanın karın bölgesine bakar. Muayenenin devamında vajinanın dış çevresine bakar. Bu kontrolün ardından kadına spekulum muayenesi yapılır. Spekulum muayenesi, kadının vajinasının içinin muayene edilmesine yardımcı olur. Spekulum için kullanılan alet plastik veya metal olmakla birlikte hijyeniktir. Spekulum aleti, vajinanın içinin aydınlatak gözlemlenmesine yardımcı olur. Vajinanın içi de muayene edildikten sonra hekim gerekli görürse ultrason incelemesi de yapmaktadır. Ultrason incelemesi hem vajinal hem de karından yapılabilen bir incelemedir. Ultrason incelemesinden sonra da durumunuz ile ilgili tanı koyar ve tedaviye başlar.