Joe Biden ABD Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip olduğunu açıkladı

ABD'de 2020 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan eski Massachusetts Valisi Bill Weld, ABD Başkanı Trump'a kendi partisinden rakip olan ilk aday olmuştu.

DAHA ÖNCE DEMOKRATLARDAN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN İSİMLER

ABD'de eski Temsilciler Meclisi Üyesi Beto O'Rourke, ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, Meksika kökenli bir aileden gelen ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan Julian Castro, Irak Savaşı'na katılan eski bir asker olan Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, ABD'nin Kaliforniya eyaleti Senatörü Kamala Harris ve Demokratların Massachusetts Eyaleti Senatörü Elizabeth Warren, daha önce Trump'a rakip olduklarını açıklamışlardı.

