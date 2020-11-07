Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris kimdir?

Kamala Harris, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçim sürecinde pek çok kişinin dikkatini çeken isimler arasında yer alıyor. 56 yaşındaki Harris, Joe Biden'ın seçilmesiyle Amerikan Başkan Yardımcılığı görevine gelen kişi oldu. Anne tarafından Hint, baba tarafından Jamikalı olan Kamala Harris, başsavcı görevini icra etmiştir. Peki, Kamala Harris kimdir? İşte, Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris hakkında bilgiler...

Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964 tarihinde California'da dünyaya geldi. Avukat ve politikacı olarak görev yapmaktadır. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan olmak için parti içi ön seçimlere katılmış, ancak yeterli başarıyı gösterememesinden ötürü çekilmiştir.

KAMALA HARRİS İLK SİYAH KADIN BAŞKAN YARDIMSI OLDU

Joe Biden'in seçimi kazanmasının ardından, Kamala Harris de ilk siyah kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçti. Aynı zamanda Güney Asya kökenli olan California Senatörü Harris, yönetimde görev yapan en üst rütbeli kadın olacak.

HARRİS TWİTTER PROFİLİNİ GÜNCELLEDİ

Joe Biden'in seçimi kazanmasının ardından, ilk siyah kadın başkan yardımcısı Kamala Harris de, Twitter hesabındaki profilini "Seçilmiş başkan yardımcısı" olarak güncelledi.

