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Jokey Mehmet Kaya kimdir, Urfa Aslanı nedir? 97. Gazi Koşusu şampiyonu Mehmet Kaya nereli?

25.06.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jokey Mehmet Kaya, 97. Gazi Koşusu şampiyonu olmasıyla birlikte merak edildi. Başarılı jokeyin kim olduğu, atı olan Urfa Aslanı ve nereli olduğu merak edildi. Peki, Jokey Mehmet Kaya kimdir, Urfa Aslanı nedir? 97. Gazi Koşusu şampiyonu Mehmet Kaya nereli?

Jokey Mehmet Kaya kimdir, Urfa Aslanı nedir? 97. Gazi Koşusu şampiyonu Mehmet Kaya nereli?

Mehmet Kaya ile ilgili aramalar yoğunluk kazandı. Bugün 97. düzenlenen Gazi Koşusu'nda ilk kez yarışan Jokey Mehmet Kaya, rakiplerini geride bırakarak 97. Gazi Koşusu şampiyonu oldu. Kullanıcılar başarılı jokeyin hayatını ve Halis Karataş ve Bold Pilot ile bir bağlantısının olup olmadığını merak ediyor. İşte Jokey Mehmet Kaya ile ilgili bilgiler...

JOKEY MEHMET KAYA KİMDİR, URFA ASLANI NEDİR?

Jokey Mehmet Kaya bugün, atı Urfa Aslanı ile kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu kazanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk adına 97'incisi düzenlenenen Gazi Koşusu'nu Jokey Mehmet Kaya, atı Urfa Aslanı ile birlikte kazanmıştır.

Jokey Mehmet Kaya, aynı zamanda eski jokey Selim Kaya'nın kardeşidir. Aslen Urfalı olan Mehmet Kaya, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu kazanmıştır.

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MEHMET KAYA KAÇ DERECE ALDI?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2400 metre çim pistte gerçekleştirildi.

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Türk atçılığının derbisi niteliğindeki Gazi Koşusu, büyük heyecana sahne oldu. Yarışı Selim Kaya'nın sahibi olduğu, Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan, 2:30:35'lik derecesiyle kazandı. 97'nci Gazi Koşusu'nda 2'nciliği Qualizto, 3'üncülüğü Chaika elde ederken, yarışı Moonlight Fairy isimli safkan 4'üncü sırada tamamladı.

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Jokey Mehmet Kaya Gazi Koşusu

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