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  4. Kâbus! Yıllar boyunca yediği her şeyi kustu, 32 kilo verdi

Kâbus! Yıllar boyunca yediği her şeyi kustu, 32 kilo verdi

02.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017'de kanser tanısı konan Mihriban Gençay'ın yaşamı bu noktadan sonra kâbusa döndü. Ameliyatla midesi alınan kadın yediği her şeyi kusmaya başladı. 5 yıl boyunca sadece kıvırcık salatası, pirinç pilavı ve ekmekle beslendiğini dile getiren Gençay, su bile içemediğini söyledi. Doktorlar her ne kadar bu durumunun düzeleceğini söylese de Gençay'ın durumu günden güne kötüleşti. 32 kilo veren Gençay için dönüm noktası ise Antalya'da geçirdiği ameliyat oldu.

Kâbus! Yıllar boyunca yediği her şeyi kustu, 32 kilo verdi

Ankara'da yaşayan emekli Mihriban Gençay'ın hayatı, 2017 yılında mide kanseri tanısı konulduktan sonra altüst oldu. Yapılan ameliyatla midesinin tamamı alınan Gençay, hastalıktan kurtulduğunu düşünürken bu kez yediği her şeyi çıkarmaya başladı.

DOKTORLAR 'DÜZELİR' DEDİ

Sürekli kusan Gençay, su bile içememeye başladı. Doktorlar bu durumun geçici olduğunu, bir süre sonra düzeleceğini söylediği Gençay'ın durumu günden güne kötüleşti.

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Yeterli beslenemediği için 84 kilodan 52 kiloya düşen Gençay, Antalya'da yaşayan kızının önerisiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a başvurdu. Doç. Dr. Çakır'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşan Mihriban Gençay, sıkıntılı günleri geride bıraktı.

'SU BİLE İÇEMİYORDUM'

Mihriban Gençay, midesi alındıktan sonra kusmaların başladığını belirterek, “5 yıl boyunca kıvırcık salatası, pirinç pilavı ve ekmekle beslendim. Su bile içemiyordum" dedi. Sıkıntılarının çözümü için pek çok kez doktora başvurduğunu belirten Gençay, hiçbir sonuç alamadığını ifade etti. Şeker hastası olduğu için ara öğün yemesi gerektiğini, ancak hiçbir şey yiyemediğini söyleyen Gençay, “Sütü ağzıma koyamıyordum. Yoğurt hiç yiyemiyordum. Sürekli kusuyordum" diye konuştu.

'BENİ KURTARDI'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a başvurduktan sonra yapılan pek çok tetkikin ardından yaşadığı bu durumun düzeltilmesi için ameliyata karar verildiğini söyleyen Gençay, ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini kaydetti. “Yiyemediğim yumurtayı yiyorum, 8 bardak çayımı içiyorum, kilo almaya başladım. İstediğim her şeyi yiyip içiyorum" diyen Gençay, “Bunu Tuğrul hocama borçluyum. Cenabı Allah ilmini arttırsın. Allah razı olsun beni kurtardı" dedi.

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'HASTAMIZ YAŞADIĞI SIKINTILARDAN KURTULDU'

Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise hastanın kendilerine sürekli kusma şikayetiyle geldiğini söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce kanser nedeniyle midesinin tamamı alınan hastanın ameliyattan 1 ay sonra özellikle geceleri yoğunlaşan kusma yaşadığını anlatan Doç. Dr. Çakır, “Ankara'da başvurduğu doktorlar ilaç tedavisi uygulamış ancak sorun düzelmemiş" ifadelerini kullandı.

Mihriban Gençay'ın sağlığına kavuşması için ameliyat kararı aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Çakır, şöyle konuştu:

“Ameliyat sırasında ağızdan verdiğimiz ilacın onikiparmak bağırsağına gittiğini, onikiparmak bağırsağından gelen safranın ise aşağıya gitmekten ziyade ağza yöneldiğini gördük. İnce bağırsağı daha önceki ameliyatta anastomoz (organların birbirine dikilmesi) yapılan noktadan ayırdık ve yaklaşık 20 santimlik ileri kısmına tekrar anastomoz yaptık."

Ameliyat sonrası hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, artık her şeyi yiyebildiğini kaydeden Doç. Dr. Çakır, “Sağlığı iyi. Yaşadığı sıkıntılarından kurtuldu" dedi.

(DHA)

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kanser
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