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  4. Kâr vaadiyle ziynet eşyalarını almıştı! 6 milyon TL dolandıran kuyumcuya hapis cezası

Kâr vaadiyle ziynet eşyalarını almıştı! 6 milyon TL dolandıran kuyumcuya hapis cezası

20.04.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de E. S. adlı kuyumcu müşterilerine kâr vadedip ziynet eşyalarını almıştı. Daha sonra dükkanı kapatıp kayıplara karışan kuyumcu baba N. K. S., oğlu N. H. S. ve E. S. şikayet üzerine yakalandı. Bu şekilde 34 müşterisini 6 milyon TL dolandıran kuyumcu E. S. hapis cezasına çarptırıldı.

Kâr vaadiyle ziynet eşyalarını almıştı! 6 milyon TL dolandıran kuyumcuya hapis cezası

Kuyumculuk yapıp müşterilerini dolandıran E. S. mahkemeye çıktı. Müşterilerinin ziynet eşyalarını kâr vaadiyle aldıktan sonra sırra kadem basan E. S. borcunu ödeyebilmek tahliye olması gerektiğini söyledi. Mahkeme E. S.'ye 81 yıl hapis cezası verdi.

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Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık E.S., tutuksuz yargılanan sanığın babası N.K.S., kardeşi N.S. ve avukatlar hazır bulundu. Duruşma öncesinde mütalaayı açıklayan savcı, tutuklu sanık E.S.’nin ’dolandırıcılık’ ve ’güveni kötüye kullanma’ suçlarından cezalandırılmasını, tutuksuz sanıkların ise beraatını istedi.

Mahkemede kendini savunan E.S., kuyumculuk yaptığını, kimseyi dolandırmadığını söyleyerek, "Ben müşterilerimden borç aldım ve vitrinde bulunan altınları borcuma karşılık toptancıya verdim. Şu anda borcumun tamamını ödeme durumum yok ama parça parça ödeyebilirim. Cezaevinde ayda çok az bir para elime geçtiği için tahliye olmam gerekiyor" derken, tutuksuz sanıklar da beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonucunda tutuklu sanık E.S.’ye ’dolandırıcılık’ ve ’güveni kötüye kullanma’ suçlarından toplam 81 yıl 2 ay 20 gün hapis ile çeşitli miktarlarda adli para cezası verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verilirken, tutuksuz yargılanan şahıslar beraat etti.

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NE OLMUŞTU?

Temmuz 2021’de Cumhuriyet Mahallesi’nde açtıkları sarrafta yaklaşık 100 kişiden kâr vadederek ziynet eşyalarını alan baba N.K.S., oğlu N.H.S. ve E.S., dükkanı kapatarak ortadan kayboldu. Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çapta soruşturma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, baba N.K.S. ve oğlu N.H.S.’yi gözaltına aldı. Firar olan E.S.’nin Eskişehir’de olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden N.K.S. ve E.S. tutuklanırken, N.H.S.’ye ise ev hapsi verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kuyumcu
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