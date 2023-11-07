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Kabak çekirdeğinin bilinmeyen tehlikesi! Yemeden önce bir daha düşünün, prostata iyi geldiği söyleniyor ama...

07.11.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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Sakız kabağı bitkisinin tohumu olan kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Fakat uzmanlar faydalarının yanı sıra zararlarına da dikkat edilmesi yönünde uyarıyor. İşte, kabak çekirdeğinin bilinmeyen tehlikesi...

Kabak çekirdeğinin bilinmeyen tehlikesi! Yemeden önce bir daha düşünün, prostata iyi geldiği söyleniyor ama...

Kabak çekirdeği, ülkemizde ayçekirdeğine oranla daha az tercih edilen atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Kabak çekirdeği bilhassa paketli gıdalar yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih edenlerin mutfağından eksik olmayan ürünlerden. Fakat uzmanlar kabak çekirdeğinin bağırsaklara ve sindirim sistemine hasar verebileceğini ifade ediyor.

Yapılan açıklamalara göre günde bir avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bilinmeyen zararları faydalarını geçiyor.

kabak çekirdeği zararları

FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE BİRÇOK SORUNA YOL AÇIYOR

  • Kabak çekirdeği lif bakımından yüksektir, çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabilir.

  • Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek kabızlığa neden olabilir.

  • Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir ya da fazla kilo alımına sebep olabilir. Ayrıca kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.

  • Yiyecekleri çiğnemekte veya yutmakta zorluk çekiyorsanız kabak çekirdeğini kabuksuz yemeyi tercih edin.

  • Sindirimi zordur ve ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıklarında semptomları şiddetlendirebilir.

kabak çekirdeği faydaları

KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

Kabak çekirdeğinin faydaları:

  • Antioksidan bakımından zengindir.

  • Diyabet riskini azaltabilir.

  • Antikanser özellikleri vardır.

  • Kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.

  • Uykuyu iyileştirir.

  • Diyet atıştırmalığı için uygundur.

  • Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar.

  • Mesane sağlığına faydalıdır.
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