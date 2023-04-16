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Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Sirkeci'de raydan çıktı! Seferler durduruldu

16.04.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Sirkeci'de raydan çıktı. Olayda yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay nedeniyle Kabataş-Bağcılar yönünde seferler bir süre durduruldu.

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Sirkeci'de raydan çıktı! Seferler durduruldu

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Bağcılar istikametinde Sirkeci'deki duraktan hareket ettikten kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Olay nedeniyle bölgede seferler çift yönlü durdurulurken, tramvaydan inen yolcular Sirkeci ve Sultanahmet durakları arasında yürüyerek ilerledi. Duraklarda da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

İhbar üzerine polis, zabıta ve Metro AŞ ekipleri olay yerine geldi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici süre için seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

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SEFERLER YAPILMAYA BAŞLANDI

Kaza nedeniyle 1 saati aşkın süre aksayan tramvay seferleri, ekiplerin çalışmaları sonucu aracın rayına oturtulmasının ardından normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlandığı duyuruldu.

AA

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tramvay sirkeci

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