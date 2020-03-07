HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabe tekrar ziyarete açıldı

Kabe tekrar ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

Dünya genelinde hızla artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Kabe’yi ziyarete kapatan Suudi Arabistan yetkilileri dezenfekte işlemi yaparak Kabe’yi tekrar ziyarete açtı.

Kabe tekrar ziyarete açıldı

Suudi Arabistan’da koronavirüs vakaların 5’e yükselmesiyle önlemler alan yetkililer, Koronavirüsün yayılmasını engellemek Kabe’yi geçici olarak ibadete kapatmıştı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber’in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı” denilmişti.

KABE TEKRAR ZİYARETE AÇILDI

Bugün Kabe tekrar ziyarete açıldı. Kabe, en son 1979 yılındaki 'Kabe baskınında' ibadete kapatılmıştı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Akılalmaz yöntem! Bu görüntüler İstanbul Havalimanı'nda kaydedildiAkılalmaz yöntem! Bu görüntüler İstanbul Havalimanı'nda kaydedildi
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Kabe koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan 'tüketici kredisi' kararı

Merkez Bankası'ndan 'tüketici kredisi' kararı

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

New York Times'tan dikkat çeken Erdoğan yazısı

New York Times'tan dikkat çeken Erdoğan yazısı

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Bakan Akar açıkladı! 15 Mart'ta başlıyor

Bakan Akar açıkladı! 15 Mart'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Saman balyalarının arasından çıktı

Saman balyalarının arasından çıktı

Diğer Haberler
Komandolardan dosta güven düşmana korku veren klip

Komandolardan dosta güven düşmana korku veren klip

İstanbul Havalimanı'nda telefon kaçakçılarının akılalmaz yöntemi kamerada 

Akılalmaz yöntem! Bu görüntüler İstanbul Havalimanı'nda kaydedildi

TIR'ın Zigana Dağı'nda aşağı uçtuğu anlar kamerada

Uçurumdan uçtu! Dehşet anları kamerada

Şehit babasının sözleri Bakan Kurum'u duygulandırdı

Şehit babasının sözleri Bakan Kurum'u duygulandırdı

Hastanede kadının gözlerini oyan kişiyle ilgili flaş detay! Daha önce de babaannesini öldürmüş

Hastanede kadının gözlerini oyan kişiyle ilgili flaş detay

Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı

Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.