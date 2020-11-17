Kabine toplantısı bekleniyor... Kuaför, restoran, kafe, kahvehane ve berberler kapanıyor mu? Restoranlar saat kaça kadar açık olacak?

Havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vakalarında tüm dünyada artış gözlenmeye başlandı. Özellikle Türkiye'de geçtiğimiz Mart ayında görülen koronavirüs salgını bir dizi önlem alınmasına neden oldu. Önlemlere rağmen bulaş sayısında yaşanan artış, Bilim Kurulu üyelerini yeni kısıtlamalar önermeye yöneltti. Geçtiğimiz aylarda 81 ilin valiliğine koronavirüs önlemleri kapsamında genelge gönderilerek, restoranlar, kafeler, kuaförler, berberlerin saat 22:00’den sonra çalışmasına yasak gelmişti. Kabine toplantısı sonrası tekrar yasak geleceğini düşünen vatandaşlar, restoranlar kafeler kuaförler berberler kapatılacak mı araştırmasına başladı. Restoranlar, kafeler, kuaförler ve berberler saat kaça kadar açık kalacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Peki kafe, restoran ve berberler kapanıyor mu?
Koronavirüs yasakları geri mi geliyor araştırılırken vatandaşlar önceki yasaklardan dolayı restoranlar, kafeler, kuaförler, berberler kapatılacak mı araştırmasına başladı. Geçtiğimiz aylarda restoran, kafe, kuaför ve berberlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığınca genelge yayımlanmıştı.
Genelgede şunlar ifade edilmişti;
"Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 3 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ilimizi kapsayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı 'Kovid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile ilgili genelgelerimizde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilecek. Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunaların en geç saat 22.00'de kapanmaları sağlanacak."