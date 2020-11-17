Kabine toplantısı bekleniyor... Kuaför, restoran, kafe, kahvehane ve berberler kapanıyor mu? Restoranlar saat kaça kadar açık olacak?

Havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vakalarında tüm dünyada artış gözlenmeye başlandı. Özellikle Türkiye'de geçtiğimiz Mart ayında görülen koronavirüs salgını bir dizi önlem alınmasına neden oldu. Önlemlere rağmen bulaş sayısında yaşanan artış, Bilim Kurulu üyelerini yeni kısıtlamalar önermeye yöneltti. Geçtiğimiz aylarda 81 ilin valiliğine koronavirüs önlemleri kapsamında genelge gönderilerek, restoranlar, kafeler, kuaförler, berberlerin saat 22:00’den sonra çalışmasına yasak gelmişti. Kabine toplantısı sonrası tekrar yasak geleceğini düşünen vatandaşlar, restoranlar kafeler kuaförler berberler kapatılacak mı araştırmasına başladı. Restoranlar, kafeler, kuaförler ve berberler saat kaça kadar açık kalacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Peki kafe, restoran ve berberler kapanıyor mu?

RESTORANLAR, KAFELER VE BERBERLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs yasakları geri mi geliyor araştırılırken vatandaşlar önceki yasaklardan dolayı restoranlar, kafeler, kuaförler, berberler kapatılacak mı araştırmasına başladı. Geçtiğimiz aylarda restoran, kafe, kuaför ve berberlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığınca genelge yayımlanmıştı.