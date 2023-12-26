KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, saat kaçta? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı konuları neler? Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

Kabine Toplantısı sonrası yapılacak son dakika açıklaması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Emekli ve memur maaş zammı düzenlemesi için çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Beştepe’de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda 2024 asgari ücret konusunun da masaya yatırılması bekleniyor. İşte 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. Kritik toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun gündemi nedeniyle 18 Aralık günü gerçekleştirilemedi. 25 Aralık'ta da yapılmayan Kabine Toplantısı 27 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kabine Toplantısı'nın yarın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

27 ARALIK 2023 KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Kabine gündeminde asgari ücret, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele, sınır ötesindeki terör operasyonları ile İsrail’in Gazze saldırısının yer alması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET KONUSU KABİNE TOPLANTISI'NDA MASAYA YATIRILACAK

Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta toplandı. 2. toplantısı ise 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Fakat bu 2 toplantıda herhangi bir rakam gündeme gelmedi. 2024 asgari ücret zammı için süreç devam ederken, belirlenecek yeni rakamın ekonomiye etkisi, işverene verilen desteğin artırılmasının mümkün olup olmadığı sorularına kabinede yanıt aranacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda memur ve emeklilere yılbaşında yapılacak artış da ele alınacak.

Asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Memur ve emeklilerine artışın ise yüzde 50 civarında olması bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Kabine Toplantısı'nda İsrail'in gazzeye saldırıları ve çözüm adımları ele alınacak. Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek ek adımlar masaya yatırılacak.







