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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün (8 Kasım) var mı?

08.11.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı bugün (8 Kasım 2021 Pazartesi) gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın saat kaçta başlayacağı belli oldu. Toplantıdan sonra, toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. İşte merak edilenler...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün (8 Kasım) var mı?

Gündeme ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nda 3600 ek gösterge, asgari ücret, eyt gibi konuların değerlendirileceği tahmin ediliyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Ankara Beştepe'de düzenlenecek. Toplantının 15.00'da başlaması bekleniyor. Toplantının ana gündemini koronavirüs ile mücadele oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya dair bir sunum yapması bekleniyor.

Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan 2022 asgari ücret zam pazarlıkları öncesinde, konunun Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği öngörülüyor. Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge gibi konuların toplantıda ele alınacağı tahmin ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı

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