Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün (8 Kasım) var mı?

Gündeme ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nda 3600 ek gösterge, asgari ücret, eyt gibi konuların değerlendirileceği tahmin ediliyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte merak edilenler...
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Ankara Beştepe'de düzenlenecek. Toplantının 15.00'da başlaması bekleniyor. Toplantının ana gündemini koronavirüs ile mücadele oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya dair bir sunum yapması bekleniyor.
Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan 2022 asgari ücret zam pazarlıkları öncesinde, konunun Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği öngörülüyor. Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge gibi konuların toplantıda ele alınacağı tahmin ediliyor.