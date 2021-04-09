Covid-19 hakkında değerlendirmelerin yapılacağı Kabine Toplantısı yeni kararları yakından takip eden pek çok vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Vaka sayılarındaki yükselişle beraber yasaklarda gelebilecek değişiklikler ve bazı yeni tedbir hakkında sinyaller verilmişti. Peki vatandaşın merakla beklediği Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmektedir. Bugünkü program takviminde toplantı detayı yer almamakta. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının iki haftada bir gerçekleşecek şekilde programlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu nedenle toplantının 12 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bilim Kurulu’nun mümkün olan en fazla dozda aşının gelmesi için uğraştığını söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, “Üretici ülkelerden kaynaklanan sorunlardan dolayı istediğimiz doz şu ana kadar gelmiş değil. Bundan sonrasında inşallah kalan dozlar gelirse biz çok daha fazla aşılamayı yaparken bir yandan da alınacak olan tedbirlerle Ramazan Bayramı’nda şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olabileceğimize inanıyorum. Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Evet devletimiz bazı kararlar alıyor. Biz de vatandaş olarak bu kararlara uymak durumundayız. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır. Nasıl el ele tokalaşmıyorsak yumruk şeklinde selam da verilmemeli. Bilim Kurulu toplantısında ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak” şeklinde konuştu.

