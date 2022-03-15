Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 15 Mart Kabine toplantısı konuları!

15 Mart Salı günü yapılacak olan Kabine Toplantısında ele alınacak konular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son 28 Şubat Pazartesi günü yapılmıştı. Bu kapsamda Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 15 Mart Kabine toplantısı konuları ve detaylar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 15 Mart Salı (bugün) saat 15.00’da başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de yapılacak toplantının yaklaşık 4 saat sürmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının bitmesinin ardından saat 19.00 - 20.00 sıralarında açıklamalarda bulunacak.

15 MART KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

15 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal sonrası yaşanan bölgesel gelişmeler de dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Bölgedeki insani durum ve tahliyeler ile kalıcı ateşkes çalışmaları görüşülecek.

Öte yandan Kabine toplantısında alternatif enerji rotaları, yükselen enerji fiyatlarına karşı vatandaşları korumak için yapılabilecekler gündeme gelecek.

Kriz nedeniyle azak denizinde mahsur kalan buğday ve ayçiçek yağı hammaddesi yüklü gemiler bir süreliğine Türkiye’ye hareket edememişti. Gemiler Türkiye’ye ulaşmaya başladı fakat alternatif ithalat rotaları ile yerli üretimi güçlendirici adımlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak.

Kabinede önemli konulardan biri de ekonomi başlığı olacak. Yüzde 54’ü bulan enflasyona karşı, vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar, fahiş gıda fiyatları ve fırsatçılıkla mücadele Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri de kabinede ele alınacak konular arasında yer alıyor.

