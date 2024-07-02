Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan ve 2 saat 40 dakika süren toplantıya, Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün görevlerini tevdi ettiğimiz yeni Kabine üyelerimizi kutluyorum. Yeni vazifelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her iki bakanımızın da seleflerinden devraldığı hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Özhaseki ve Koca kardeşimize de emekleri için teşekkür ediyorum. Her iki arkadaşımızla yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

26 uçak, 105 helikopter 5 binden fazla kara aracıyla orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün itibariyle 25 bin personelimiz ve 122 bini aşkın gönüllümüz ormanlarımızı korumak için fedakarca çalışmaktadır. Ormanlarımızı korumak için tüm vatandaşımızdan itidal bekliyoruz. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Önceki ay çiftçilerimizle buluşmamızda Türkiye'nin tarım alanında son 21 yılda nereden nereye geldiğini rakamlarla ortaya koyduk. 21 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği yaptık. 2024 yılında şu ana kadar 56 milyar lira destek ödemesi yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakam 91,5 milyar liraya çıkacak. Hububat ithalatını 15 Ekim'e kadar durdurduk. Son 21 yıldır iyi ve kötü gününde nasıl çiftçimizin yanında olduysak bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Çiftçimizin mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. Sicili bozuk olanların, eli öpülesi çiftçilerimizi istismar ederek siyasi rant devşirmesine izin vermeyiz. Çiftçimizin şikayeti olabilir, şahsen takip ediyorum.

ORTADOĞU

13'üncü yılını tamamlayan Suriye krizi en fazla bizim bölgemizi etkiledi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de soykırıma varan katliamlar yine bizlerin yüreğini yakıyor. İsrail'in gözünü komşularına diktiğini görüyoruz. Lübnan'a yönelik saldırıların artması bölgemiz adına bizi endişelendirmektedir.







