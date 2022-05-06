Kabızlık riskini azaltır, kalp sağlığını korur... Sağlığınız için sofranızdan eksik etmeyin

Yaz aylarının gelmesiyle sebze ve meyve çeşitliliği artıyor, en sevilenler raflarda yerini almaya başlıyor. Peki yazın en çok hangi sebze ve meyveleri tercih edersek sağlıklı bir yaz geçiririz?

KABAK

Yaz aylarının lezzetli sebzelerinden biri olan kabak göz, cilt ve kalp sağlığı için faydalı olan lutein, zeaksantin ve beta-karoten gibi karotenoidleri bol miktar içerir. Çözünmez lif içeriğiyle dışkıya hacim kazandırarak ve besinlerin bağırsaklarda daha kolay hareket etmesine yardımcı olarak kabızlık riskini azaltır. Çözünür lif içeriğiyle de bağırsaktaki yararlı bakterileri besler, kötü kolesterol seviyelerini düşürür, kan şekerini destekler. Bununla birlikte oldukça düşük kalori içeren kabak yüksek lif ve su içeriğiyle tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne destek sağlar.

KARPUZ

Yaz aylarının gelmesiyle vücudun sıvı ihtiyacı artar ve %92 oranında su içeriğiyle karpuz sıvı ihtiyacınızı karşılamaya birebirdir. Bununla birlikte zengin likopen içeriğiyle kanser gelişme riskini azaltır, kolesterolü düşürür. Karpuz ayrıca vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırabilen bir amino asit olan sitrülin içerir. Nitrik oksit ise kan damarlarının genişlemesine yardımcı olarak kan basıncını düşürür.

DOMATES

Yaz kahvaltılarının olmazsa olmazlarından olan domates %95 su içeriğiyle sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek sağlar, potasyum içeriğiyle kan basıncını dengeler, K vitamini içeriğiyle kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için ve folat içeriğiyle de normal doku büyümesi ve hücre fonksiyonu için önemlidir. Bununla birlikte kalp sağlığı, cilt sağlığı ve kanser riskinin azaltılmasında olumlu etkileri olan likopen, beta-karoten, naringenin, klorojenik asit gibi antioksidanlardan da zengindir.

ÇİLEK

Lif, antioksidanlar, vitamin ve mineraller açısından zengin olan çilek aynı zamanda %91 su oranıyla sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek sağlar. Bununla birlikte, araştırmalar düzenli olarak çilek tüketmenin inflamasyonu azaltarak kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer ve çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu olabileceğini göstermektedir.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini antosiyaninler, ellagik asit ve resveratrol gibi serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengindir böylece cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korur. Bu nedenle yaz aylarında yaban mersinini beslenmenizden eksik etmeyin.

SEMİZOTU

Yaz aylarında sofralarımızı süsleyen semizotu bitkisel omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Yüksek miktarda ALA içerir, aynı zamanda biyolojik olarak daha aktif bir omega-3 formu olan EPA’yı da eser miktarda içerir. Bununla birlikte, alfa-tokoferol ve glutatyon içeriğiyle hücreleri hasardan korur, beta-karoten içeriğiyle göz sağlığına katkı sağlar, melatonin içeriğiyle uykuya dalmanıza yardımcı olur ve betalain içeriğiyle LDL kolesterolün düşürülmesine katkı sağlar.

SALATALIK

Yaz aylarında acıktıkça yiyebileceğiniz salatalık %96 su içeriğiyle günlük sıvı ihtiyacınızın karşılanmasına destek sağlar, kronik hastalık riskini azaltabilen flavonoidler ve tanenler içerir, yüksek lif ve su, düşük kalori içeriğiyle kilo kontrolüne destek sağlar.



