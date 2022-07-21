Kabızlık ve sindirim sorunlarına birebir! Limon kabuğunun şaşırtan faydaları...

Günümüzde en çok tüketilen besinlerden olan limon, yemek ve salatalarda da sıkça tüketilmekte. Çaylarda ve tatlılarda da kullanılan limonun, kabuğu da en az kendisi kadar vitamin ve mineral taşıyor. Limon kabuğu, başta sindirim problemleri olmak üzere pek çok başka rahatsızlığa deva olabiliyor.

LİMON KABUĞUNUN ŞAŞIRTAN FAYDALARI!

Limonun kabuğu antioksidandan liflere, minerallerden vitaminlere kadar zengin bir içeriğe sahiptir. Bu yüzden limon kabuğu neye iyi gelir sorusu en sık sorulan soruların başında yer alır.

İşte limon kabuğunun merak edilen faydaları:

C vitamini eksikliği dişlerde diş eti kanamasına yol açabilir. Limon kabuğunun içeriğindeki C vitamini oranı ise diş eti sağlığı için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Pektin, PMF ve esansiyel yağlar içeren limon kabuğu karaciğerdeki yağlanmayı azaltmaktadır. Bunun yanı sıra kolesterol seviyesini de azaltır.

KABIZLIĞI ÖNLÜYOR, HÜCRELERİ YENİLİYOR!

Lif içeriği olan limon kabuğu bağırsak sağlığı için önemli bir yere sahip olduğu gibi bağırsakların da düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlık problemlerinin önüne geçer

Hücre yenilenmesine yardımcı olur. Antioksidan özelliği ile hücre duvarını sağlamlaştırır.

Serbest radikallerin çoğalmasını engelleyerek kanserli hücrelere karşı koruma sağlar.

Limon kabuğunun içeriğinde flavonoidlerden olan naingin ve hesperidin bulunur. Bunlar damar sağlığı için faydalıdır.

