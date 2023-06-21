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Kabusu yaşadı! 12 yaşındaki kız cep telefonunu şarja taktıktan sonra elektrik çarpması sonucu öldü

21.06.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan 12 yaşındaki Laisa Sofia da Silva Teixeira isimli bir kız telefonunu şarj etmek istedi. Şarj aletini prize takan kız elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın ardından uzmanlar ucuz veya 'sahte' elektrikli ürünler satın almanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kabusu yaşadı! 12 yaşındaki kız cep telefonunu şarja taktıktan sonra elektrik çarpması sonucu öldü

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Piaui eyaletindeki Colonia do Piaui bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Laisa Sofia da Silva Teixeira isimli bir kız şarjı prize taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. İlk şoku atlattıktan sonra acil servise götürülerek tedavi altına alınan kız hayatını kaybetti.Yerel kaynaklardan alınan raporlara göre elektrik akımı o kadar güçlüydü ki neredeyse sarj cihazının tamamını yok edecekti.

KASABA YAS TUTUYOR

Yerel basına göre yerel hükümet yetkilileri Teixeira’nın yaşadığı Colonia do Piaui bölgesinde 1 günlük bölgesel yas ilan etti. Colonia do Piaui belediye meclisi yaptığı açıklamada, "Colonia do Piaui Belediye Binası, Laisa Sofia da Silva Teixeira'nın 18 Haziran'da meydana gelen erken ölüm haberini derin bir üzüntüyle aldı. Yaslı aileye, özellikle annesi Ivone Maria da Silva ve babası Edvaldo Jose Teixeira'ya saygılarımızı iletiyoruz. Laisa Sofia da Silva Teixeira, onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkes tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Ruhu huzur içinde yatsın." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya şarj aleti elektrik

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