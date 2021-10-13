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  4. Kaçak elektrikle 10 milyonluk Bitcoin fabrikası! Duvarı delip girmişler

Kaçak elektrikle 10 milyonluk Bitcoin fabrikası! Duvarı delip girmişler

13.10.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de jandarma ekipleri, sahte bitcoin üretilen tesise operasyon düzenledi. İflas eden fabrikaya, duvarın delinerek girildiği tespit edilirken, içeride bulunan cihazların piyasa değerinin 10 milyon olduğu belirlendi.

Kaçak elektrikle 10 milyonluk Bitcoin fabrikası! Duvarı delip girmişler

Kocaeli’nin Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesinde bir fabrikanın iflas etmesi sebebi ile mühürlenen bölümünde sahte Bitcoin üretildi bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

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Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, S.C. (31) isimli şahsın fabrikanın mühürlenen bölümünde, kaçak elektrik çekerek, kurduğu cihazlarla Bitcoin ürettiğini tespit etti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulmuş trafo ile bağlantı yapılan, 9 milyon 750 bin TL değerinde 650 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Şahsın kurduğu sistemle aylık 60 bin dolar kazanç elde edildiği tespit edildi. Olayla ilgili S.C. hakkında işlem başlatıldı.

'PARADA SAHTECİLİK' SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan, El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmesi sebebi ile üretilen kripto paralar, sahte para olarak değerlendirildi. Bu sebeple şahıs hakkında, ’parada sahtecilik’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kocaeli
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