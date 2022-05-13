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'Kaçak Gelinler' engelli adamı da tuzaklarına düşürmüş! 'Sabah kalktım, gitmişler'

13.05.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda işçi kadrosunda çalışan zihinsel engelli Mustafa Sarpkaya'nın da 'Kaçak Gelinler' kurbanı olduğu ortaya çıktı. Evlenme vaadiyle 160 bin TL dolandırılan Sarpkaya, "Düğün falan yapamadık, tüm olay bir günde oldu. Sabah kalktım, bir baktım gitmişler" dedi.

'Kaçak Gelinler' engelli adamı da tuzaklarına düşürmüş! 'Sabah kalktım, gitmişler'

20 kişiyi evlenme vaadiyle 1,5 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kaçak Gelinler' operasyonunda 9'u kadın 18 kişi gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı'nda işçi kadrosunda çalışan zihinsel engelli Mustafa Sarpkaya'nın da dolandırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kendisine telefonla ulaştığını ve 160 bin TL dolandırılan Sarpkaya, "Düğün falan yapamadık, tüm olay bir günde oldu. Sabah kalktım bir baktım gitmişler" dedi.

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ÖZELLİKLE YAŞLI, ENGELLİ KİŞİLERİ HEDEF ALDILAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 3 mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, ülke genelinde faaliyet gösteren örgütün evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Kurulan özel ekip, örgüt üyelerini takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı 'Kaçak Gelinler' isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9'u kadın, 18 kişi gözaltına alındı. Çetenin özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri hedef aldığı belirlendi. Örgütün sahada çalışan üyelerinin, evlenmek isteyen kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla tanıştırdıkları ve evlenme vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi. Çete üyelerinin Türk örf, adet ve geleneklerine sözde uygun hareket ettikleri; örgüt üyesi kadınları istemek için gelen mağdurlara kendilerini gelinin yakınları olarak tanıttıkları belirlendi. Suç örgütünün bu yöntemle 20 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırdığı saptandı.

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"SABAH KALKTIM, BİR BAKTIM GİTMİŞLER"

Çete üyelerinin, Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda işçi kadrosunda çalışan zihinsel engelli Mustafa Sarpkaya'yı da yaklaşık 160 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Emine A.'nın, Sarpkaya ile evde 1 gece kaldıktan sonra sabaha karşı altın ve paralarla kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili konuşan Mustafa Sarpkaya, şüphelilerin kendisine telefonla ulaşarak, "'Gaziantep'te evlenmek isteyen bir kadın var' dediler. Ben de evlenmeyi çok istiyordum. Bu sebeple yola çıkıp Gaziantep'e gittik ve kızı orada birilerinden istedik. O istediğimiz kişilerin kim olduklarını bilmiyorum. Daha sonra aynı gün kadın ve 'kardeşim' dediği bir kişiyle Ankara'ya geldik. Benim evde kendi biriktirdiğim altınlar vardı, ayrıca da geldiğimiz gün kuyumcuya gittik oradan altın, başka yerden de saat ve telefon alıp kadına verdim. Düğün falan yapamadık, tüm olay bir günde oldu. Sabah kalktım, bir baktım gitmişler. Daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

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"BÜTÜN BİRİKİMİM GİTTİ"

Evinde yaklaşık 100 bin liralık altınının olduğunu söyleyen Sarpkaya, "Ben onları dişimden, etimden artırdığım paralarla yapmıştım. Yaklaşık 20 senede onları biriktirdim. Bütün birikimim gitti. Bunun üstüne bir de beni yaklaşık 60 bin liralık borca soktular. Benim babamın elini de öptü, babam da geldi zaten kadını istemeye. Sevgililik süreci gibi bir durum olmadı. Ben sadece evlenmek istiyordum. Benim mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. İnsanlara güvenim kalmadı, güvenim sıfır artık. Ben sonuna kadar onlardan şikayetçi olacağım. Ben onların ceza almasını istiyorum, adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara
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