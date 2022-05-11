"Sahte gelin" çetesinin akılalmaz tezgahı! Detaylar ortaya çıktı: İsteme, nişan, düğün...

Sahte evlilik üzerinden yapılan dolandırıcılıklara ilişkin detaylar ortaya çıkarken, "Sahte gelin" çetesinin kurduğu tezgah akıllara durgunluk verdi. Saha ekibi kuran çetenin, özellikle yaşlı ve engelli erkekleri hedef aldığı öğrenildi. İsteme, nişan ve düğün gibi gerekli tüm süreçleri gerçekleştiren gelinlerin, düğün sonrası takılarla kayıplara karıştığı ortaya çıktı. İşte televizyonlara konu olan olayın detayları...

MAĞDURLAR TELEVİZYONA ÇIKTI

Türkiye'nin birçok ilinde kadınların, evlenme vaadiyle dolandırıcılık gerçekleştirdiği haberleri gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan mağdurlar da yaşadıklarını anlatmıştı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği, 3 mağdurun şikayetçi olması üzerine ekip oluşturdu. Kurulan özel ekip çalışmasında 9'u kadın 21 kişiden oluşan suç örgütünü belirledi. Örgütün adete röntgenini çeken özel ekip, 25 ile 65 yaş aralığındaki kadınlar kullanılarak insanları nasıl dolandırıldığını deşifre etti.

SAHA ELEMANLARI, ÖZELLİKLE ONLARI HEDEF SEÇMİŞ

Türkiye genelinde faaliyet yürüten suç örgütü, saha elemanları vasıtasıyla, özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri buldu. Sabah'ta yer alan habere göre, yine saha elemanları, evlenmek isteyen kişilere, kendilerine uygun kadınların olduğu ve isterlerse evlenmeye ikna edebileceklerini söyledi. İkna olan kişiler, saha elemanlarına bunun karşılığı bir miktar para verdi. Anlaşma tamamlanmasının ardından örgüt lideri hazırlanan senaryoyu sahneye koydu.

"KIZ İSTEME" BİLE YAPTILAR

Türk örf, adet ve geleneklerine uygun şekilde hazırlanan senaryoda evlenmek isteyen kişi ailesini de alarak, evlenmek istediği kişiyi ailesinden istemeye gitti. Suç örgütünün önceden hazırlamış olduğu evde, gelinin baba, anne, kardeş, hala, teyze ve amca rolünü örgüt üyeleri üstlendi.

BAZEN GELİN, BAZEN ANNE, BAZEN DE TEYZE, HALA...

Bir gün gelin olan kadının, başka bir dolandırıcılık olayında anne, teyze ve hala rolüne girdiği ortaya çıktı. İsteme töreninin ardından geleneklere uygun şekilde gelinlik, çeyiz ve takılar alındı. Resmi nikah isteyen kişileri de düşünen örgüt, kimlik fotokopilerini alarak nikah işlemleri başlatıyor süsü verdi.

SAHTE GELİNLER İLK FIRSATTA TAKILARLA KAÇTI

Dolandırıldıklarının farkında olmayan damat ve ailesi, düğün günü gelinle karşılıklı oynayarak mutluluklarını paylaştı. Düğün gününün ardından sahte gelinin evine ziyaret gelen örgüt üyeleri bir süre sohbet ettikten sonra ayrılarak dışarıda beklemeye başladı. Sahte gelin, ilk bulduğu fırsatta kendisine takılan takı, para ve evde bulunan değerli eşyaları alarak kaçtı. Olayın şaşkınlığını üzerinden atan mağdurlar dolandırıldığını anladı. Sahte gelinlerin, evden aldıkları telefon ve eşyaları akrabalarına dağıttıkları ortaya çıktı. Suç örgütünün, 20'den fazla kişiyi mağdur ettiği ve 1,5 milyon lira gelir elde ettiği belirlenirken, para paylaşımını ise örgütteki pozisyona göre yaptı.

MAĞDURLARA YAPMADIKLARINI BIRAKMAMIŞLAR

Suç örgütünün, mağdurlara yaptıklarının bununla da sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, varlıklı olan ve evlenmek isteyen kişileri genç ve güzel kadınlara tanıştırdıkları belirlendi. Ayrıca örgüt, kaçan sahte gelinin yerine başka bir kadın getirdiği onu da kaçırıp üçüncü kez başka bir kadın getirip yine dolandırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılar olayı o kadar abarttı ki, evlenmek isteyen kişilere birazdan seni evlenmek isteyen kadın arayacak onunla anlaşırsın dedi.

TELEFONDA KADIN SESİ ÇIKARARAK KANDIRMIŞLAR

Diğer telefondan mağduru arayan örgüt üyesi, kadın sesi çıkararak evlenmeye ikna ettiği mağdur beyanında ortaya çıktı. Suç örgütü dolandırma işlemini başarılı şekilde tamamlamasının ardından kullandıkları GSM hattını yok ederken isim ve görünümlerinde değişiklik yaptıkları tespit edildi. Sahte gelinin birçok kişiyle evlendirildiği ortaya çıktı.

8 İLDE OPERASYON, 9'U KADIN 21 GÖZALTI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından soruşturmasını tamamladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde suç örgütüne yönelik olarak Ankara merkezli Gaziantep, Hatay, Afyon, Adana, Eskişehir ve Karabük başta olmak üzere 8 ilde eş zamanlı "Sahte Gelinler" operasyonda 9'u kadın 21 kişi gözaltına alındı.

