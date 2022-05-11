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  4. 'Kaçak gelinler' operasyonu! Karşılıklı oynamışlar... Çok sayıda gözaltı

'Kaçak gelinler' operasyonu! Karşılıklı oynamışlar... Çok sayıda gözaltı

11.05.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli 8 ilde ‘kaçak gelinler’ adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadinde bulundukları kişileri yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle 18 kişiyi gözaltına aldı. 20 kişinin bu yöntemle mağdur edildiği öğrenildi. Soruşturma dosyasındaki görüntülerde, dolandırıldığının farkında olmayan bir damat ve ailesinin, düğünde örgüt üyesi sözde gelinle karşılıklı oynadığı anlar da yer aldı.

'Kaçak gelinler' operasyonu! Karşılıklı oynamışlar... Çok sayıda gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği, 3 mağdurun şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, ülke genelinde faaliyet gösteren suç örgütünün, evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığını tespit etti. Kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde "kaçak gelinler" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 9'u kadın, 18 kişi gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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ÖRGÜTÜN HEDEFİNDEKİ KİŞİLER...

Türkiye genelinde faaliyet yürüten suç örgütünün, özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri hedef aldığı, örgüt üyelerinin, evlenmek isteyen kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulundukları ve karşılığında yüklü miktarda para aldıkları belirlendi.

KARŞILIKLI OYNADIKLARI GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINDA

Edinilen bilgiye göre, soruşturma dosyasında yer alan bir görüntüde, dolandırıldığının farkında olmayan bir damat ve ailesinin, düğün günü örgüt üyesi sözde gelinle karşılıklı oynadığı yer aldı.

Kendilerini anne, baba ve kardeş gibi gösteren örgüt üyelerinin, güven sağlamak için düğün sonrası sahte gelinin evini ziyaret ettikleri saptandı. Örgüt üyesi gelinin ise o sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte kayıplara karıştığı öğrenildi.

Söz konusu mağdur, polise giderek şikayetçi oldu.

TOPLAM 20 MAĞDUR VE YAKLAŞIK 1,5 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ederek, yaklaşık 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı. (AA)

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