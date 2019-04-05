'Kaçak göçmenler Edirne'de toplanacak' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi

Polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluştururken, kent merkezinde çok sayıda kaçak göçmene işlem yapıldı.

Bir şehir teyakkuzda

2015 yılında binlerce mültecinin otoban üzerinden Edirne’ye yürümesi ve Kapıkule’den Bulgaristan’a geçmek istemeleri sonrası tüm gözler Edirne’ye çevrilmişti. Yaklaşık 12-13 gün süren süreç sonrası Sarayiçi Er Meydanı alanında toplanan mülteciler, otobüslerle ülkenin farklı noktalarında bulunan Geri Gönderme Merkezlerine tahliye edilmişti.

4 yıl aradan sonra İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan düzensiz göçmenlerin, yeniden Edirne’de toplanacağı ve sınıra yürüyeceği iddiası üzerine şehir adeta teyakkuza geçti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında, köy yollarında ve stratejik bölgelerinde 24 saat esasına uygun olarak tedbirlerini aldı.

Güvenlik güçlerinin kent genelinde yaptıkları uygulama ve kontrollerde, Kapıkule yolu üzerinde bulunan tarihi Gazimihal Hamamı içerisinde, İran uyruklu oldukları öğrenilen bir grup düzensiz göçmen yakalandı.

Tarihi hamamı mesken tutan göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, kent merkezinde bulunan bazı apartlarda yapılan kontrollerde yine bir grup düzensiz göçmen yakalandı.

2019 yılının ilk 3 aylık sürecinde, Hudut Kartalları başta olmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyon ve denetimlerde kent genelinde Suriye, Afganistan, İran, Pakistan gibi ülkelerden gelen 20 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı.