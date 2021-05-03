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  4. Kaçak kazıyla Roma Dönemi'ne ait zindana ulaştılar! Hepsi gözaltında

Kaçak kazıyla Roma Dönemi'ne ait zindana ulaştılar! Hepsi gözaltında

03.05.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kaçak kazı yapılan bölgeye jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Bölgede Roma Dönemi'ne ait çok sayıda odası bulunan zindana rastlandı. Ayrıca operasyonda Roma Dönemi'ne ait kılıç, gümüş haç, tas, zincir, iki alan arama cihazı ile kazma ve kürek ele geçirildi.

Kaçak kazıyla Roma Dönemi'ne ait zindana ulaştılar! Hepsi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Viranşehir ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini elde etti. Kaçak kazıyı yaptığı belirlenen 4 kişiyi takibe alan ekipler, Kışla Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.

BULUNAN ESERLER JANDARMA KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ

Operasyonda çok sayıda küçük odadan oluşan 400 metrekarelik bir yapıyla karşılaşıldı. Yapıda yapılan aramada Roma Dönemi’ne ait kılıç, gümüş haç, tas, zincir, 2 alan arama cihazı ile kazma ve kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarma karakoluna götürüldü.

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ÇOK SAYIDA ODASI BULUNUYOR

Yapılan incelemede yapının Roma Dönemi’ne ait çok sayıda odası bulunan zindan olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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İHA

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Şanlıurfa Roma

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