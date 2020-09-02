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Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Antalya’da yasa dışı avcı tarafından vurulan yaban keçisi için 27 bin 777 TL tazminat ve 2 bin 203 TL İdari Para cezası olmak üzere toplam 29 bin 980 TL cezai işlem uygulandı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Finike DKMP Şefliği ve Kumluca Yukarı Alakır Orman İşletme Şefliği ile Altınyaka Jandarma Karakolu Ekiplerince Antalya İli Kumluca ilçesinde yasa dışı şekilde yaban keçisi avlayan bir kişi vurmuş olduğu keçi ile birlikte yakalandı.Yasa dışı avcı tarafından vurulan yaban keçisi için vuran avcıya 27 bin 777 TL tazminat ve 2 bin 203 TL idari para cezası olmak üzere toplam 29 bin 980 TL cezai işlem uygulandı.

Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza

Antalya’da yasa dışı avcı tarafından vurulan yaban keçisi için 27 bin 777 TL tazminat ve 2 bin 203 TL İdari Para cezası olmak üzere toplam 29 bin 980 TL cezai işlem uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Finike DKMP Şefliği ve Kumluca Yukarı Alakır Orman İşletme Şefliği ile Altınyaka Jandarma Karakolu Ekiplerince Antalya İli Kumluca ilçesinde yasa dışı şekilde yaban keçisi avlayan bir kişi vurmuş olduğu keçi ile birlikte yakalandı.
Yasa dışı avcı tarafından vurulan yaban keçisi için vuran avcıya 27 bin 777 TL tazminat ve 2 bin 203 TL idari para cezası olmak üzere toplam 29 bin 980 TL cezai işlem uygulandı.

Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza

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