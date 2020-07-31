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Kaçan boğa vatandaşları kovaladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 16:58 | Son Güncelleme

Amasya'da kesim alanına götürülüp, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğanın, sahipleri ve zabıta ekibine saldırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaçan boğa vatandaşları kovaladı!

Merkezde kurulan hayvan pazarında, indirilmeye çalışıldığı kamyonetin kasasında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Toprak araziye kaçan boğa, kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı. Sahipleri sopayla boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar da, koşarak ellerindeki sopalarla hayvanı yakalamaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri hayvanı yakalayarak sakinleştirdi. Yakalanan boğa sahibine teslim edildi.

Boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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