HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçarken polise ateş açıp kaza yaptılar! 1 ölü

Kaçarken polise ateş açıp kaza yaptılar! 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 22:22 | Son Güncelleme

Kütahya'da kavga ihbarına giden polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında otomobilden ateş eden şüpheliler aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Ters dönen otomobilde bulunan 3 şüpheliden İsmail Selvi, hayatını kaybederken, araçtaki 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçarken polise ateş açıp kaza yaptılar! 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Kütahya Çamlıca Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. Kavga ihbarı alan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, ihbar edilen otomobile yaklaştı. Ekip aracını gören şüpheliler olay yerinden kaçmaya kalkınca kovalamaca başladı. Uzun süre devam eden kovalamaca sırasında 3 kişinin bulunduğu otomobilin içerisinden ekip otosuna pompalı tüfek ve silahla ateş açıldı.

ARAÇ TAKLA ATIP TERS DÖNDÜ: İSMAİL SELVİ HAYATINI KAYBETTİ

Enne Tabiat Parkı yoluna giren şüphelilerin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp ters döndü. Kazada otomobilde bulunan şüphelilerden İsmail Selvi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer şüpheliler Burak Türker (22) ve Nurettin Samsa (46) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren İsmail Selvi’nin kısa süre önce açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Selvi’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
İstanbul'da tarihi gün! 21 cami sabaha kadar açık olacakİstanbul'da tarihi gün! 21 cami sabaha kadar açık olacak
HSK ihraç listesi ile 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı | Son dakika HSK kararnamesiHSK ihraç listesi ile 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı | Son dakika HSK kararnamesi

En Çok Okunan Haberler

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

İlginizi Çekebilir

Fatma Altınmakas kimdir? Fatma Altınmakas'a ne oldu?

Fatma Altınmakas kimdir? Fatma Altınmakas'a ne oldu?

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Cemal Metin Avcı kimdir?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Şoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdiler

Şoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdiler

Diğer Haberler
Hatay'da toplantı, kutlama ve yürüyüşler 3 gün yasaklandı

Hatay'da toplantı, kutlama ve yürüyüşler 3 gün yasaklandı

Hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Bakanlık duyurdu! Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

İstanbul'da tarihi gün! 21 cami sabaha kadar açık olacak

İstanbul'da tarihi gün! 21 cami sabaha kadar açık olacak

Bartın'da özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele iddiasında 4 kişi tutuklandı

Bakım merkezinde kötü muamele iddiasında 4 tutuklama

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapatıldı

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.