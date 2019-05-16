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Kaçırıldığını iddia eden tekstilci, eşiyle tartıştığı için yalan söylemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, otomobili yol kenarında terk edilmiş halde, bir süre sonra da kendisi yalın ayak bulunan tekstilci Onur Uzunel'in (30), yalan söylediği ortaya çıktı. Uzunel'un, eşiyle yaşadığı tartışma nedeniyle kaçırılma yalanı uydurduğu anlaşıldı.

Kaçırıldığını iddia eden tekstilci, eşiyle tartıştığı için yalan söylemiş

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, otomobili yol kenarında terk edilmiş halde, bir süre sonra da kendisi yalın ayak bulunan tekstilci Onur Uzunel'in (30), yalan söylediği ortaya çıktı. Uzunel'un, eşiyle yaşadığı tartışma nedeniyle kaçırılma yalanı uydurduğu anlaşıldı.
​Tekstil firmalarına fason üretim yapan, evli ve 1 çocuk babası Onur Uzunel, salı günü sabah saatlerinde iş görüşmesi yapmak için Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi'ne gitti. Görüşmenin ardından Uzunel'den haber alınamadı. Uzunel'in kullandığı 20 BV 024 plakalı otomobil, Sarayköy ilçesi Kelleci-Duacılı yolu Dereyolu mevkisinde terk edilmiş bulundu. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobilin anahtarının üzerinde, sol ön camının açık, Uzunel'in cep telefonunun ise araçta olduğunu tespit etti. Uzunel'in en son saat 13.00 sıralarında Kelleci Mahallesi'nde görüldüğü, ardından da kaybolduğu belirlendi.
Sarayköy Jandarma Karakolu ekipleri, Uzunel'in kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerine, çalışma yaptı. Jandarmanın kayıp arama köpeği Çekiç ile bölgede arama yapıldı. Kayıp Uzunel'in, birkaç gündür aynı işi yapan kişilerle fiyat konusunda tartışmalı olduğu ve tehdit edildiği bilgisi de edinildi.
EŞİYLE TARTIŞMIŞ
Uzunel, dün saat 01.00 sıralarında, Babadağ ilçesinde devriye gezen polis ekibi tarafından yalın ayak yürürken bulundu. Onur Uzunel ilk ifadesinde, tanımadığı kişilerce ellerinin ve gözlerinin bağlanıp, kaçırıldığını söyledi. Jandarma, çelişkili ifadeler veren Uzunel'i olay yerine götürdü. Burada da tutarsız ifadelerde bulunan Uzunel, kaçırılmadığını, eşiyle tartıştıklarını, bu nedenle kaçırılma olayını uydurduğunu söyledi. İki ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Uzunel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaçırıldığını iddia eden tekstilci, eşiyle tartıştığı için yalan söylemiş

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