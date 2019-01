KADEM Aksaray şubesi açıldı

"Kadınları ilgilendiren her mesele, aileyi, kadının eşini, annesini, babasını, çocuklarını ve tüm toplumu ilgilendirmektedir. Çözüm aramaya çalıştığımız bu mesele tüm toplumu ilgilendiren, içinde çok hassas dengeler barındıran, adalet ilkesi ile çözümlenebilecek bir meseledir. Genel olarak toplumun asayişini bozan, aile birliğini tehdit eden kadınların çocukların ve erkeklerin ve toplumu mağdur eden her konu bizim ilgi alanımızdadır.”

- "Kadına yapılan her destek aileye yapılan destektir"

KADEM olarak, önce kadınların, sonra tüm toplumun iyiliği için binlerce gönüllü ve üye ile gece gündüz çalıştıklarını anlatan Bayraktar, "Aile adeta bir şehrin surları gibi toplumları muhafaza eder ve korur. Aile insani değerlerle aşılandığınız bir ocaktır. KADEM olarak ailenin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden her türlü toplumsal hastalıkla mücadele ediyoruz. Kadına yapılan her destek aileye yapılan destektir. Donanımlı, üretken, hayırlı, her anlamda sağlıklı ve mutlu kadınlar, hem ailelerin hem de her katmanı ile toplumların güçlenmesinde hayati rol oynarlar." diye konuştu.

Aksaray Valisi Ali Mantı ise sağlıklı toplumların sağlıklı ailelerden geçtiğini söyledi.

Bunun için de önce ailenin sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Mantı, "Hz. Ömer'in çok güzel bir ifadesi var; 'Aile arasındaki anlaşmazlık ormana düşmüş ateş gibidir, herkesi yakar.' Biz sağlıklı toplum için önce ailemizi sağlıklı hale getirmek zorundayız. Ülkemizde son yıllarda her alanda olduğu gibi kadın hakları konusunda da dünya çapında gelişmeler sağlandı. Bir şeyi yapmaktan ziyade sürdürmek daha önemli. İnşallah bu hakları hep birlikte sürdürerek gelecek nesillere aktaracağız." ifadelerini kullandı.