Kader Yıldız’ın ölüm anı tüm Türkiye’ye dehşete düşürmüştü! Son mesajını arkadaşı paylaştı…

Türkiye Kader Yıldız’ın sırlarla dolu ölümünü konuşurken arkadaşlarından dikkat çeken paylaşımlar geldi. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'nin terasında cep telefonuna baktıktan sonra aşağı atlayarak canına kıyan 25 yaşındaki Anestezist Kader Yıldız'dan geriye arkadaşlarıyla kurduğu hayalleri kaldı. Önceki gün olay anına dair çıkan görüntülerde Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarktığı görüldü. Terastakiler ise Kader Yıldız'ı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

KADER YILDIZ İLE SON MESAJINI PAYLAŞTI

Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan bir arkadaşı Kader ile son mesajını paylaşıp; "Şimdi yarım kalan hayallerimiz kaldı geride. Sabah uyandığım güne seni bir daha göremeyeceğimi bilerek devam etmek çok acı. Yarım kalmış hayallerimi tamamlayacağım" notunu bıraktı.

Cenazesi dün toprağa verilen Yıldız'ın arkadaşları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda onun ne kadar hayat dolu olduğunu yazıp hayallerinden bahsetti.

"HAYALLERİMİZ YARIM KALDI"

Bir arkadaşı Yıldız ile olan son konuşmasını paylaşıp; "Şimdi yarım kalan hayallerimiz kaldı geride. Sabah uyandığım güne seni bir daha göremeyeceğimi bilerek devam etmek çok acı. Hayatımda gördüğüm en enerji dolu her durumda dalga geçebilen gülüp geçtiğini sandığım insan nasıl fark edemedik bilmiyorum. Bize yaşadığın her an mutlu anılar bıraktın. Söz veriyorum yarım kalmış hayallerimizi tamamlayacağım" ifadelerini yazdı.

"DAHA DÜN BERABERDİK"

5 Ay önce nişanlandığı öğrenilen Yıldız'da geriye mutlu anlarından fotoğrafları kalırken başka bir arkadaşı da doğum gününden bir video paylaşıp; "Çiçeğim hala inanamıyorum gittiğine. O kadar hayat doluydun ki. Seni kısa süredir tanıyordum ama o bile yetti arttı. O kadar güzel bir kalbin var ki seni çok seviyorum" yazdı. Başka bir arkadaşı da "daha dün beraberdik hala aklım el vermiyor gittiğine. Mekanın cennet olsun" notunu bıraktı.