Kadifekale Şehitliği'nde buruk Anneler Günü

Anne Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yokluğuna hala alışamadığı için bu yıl Anneler Günü'nün gelmesini hiç istemediğini söyledi.

Manisa'nın Kula ilçesinde karakolda cinnet getiren askerin açtığı ateş sonucu 2017 yılında şehit olan jandarma erler Hüseyin Tolga Hepgül'ün kabrine ailesi tarafından üzerinde "Keşke hep küçük kalsaydın oğlum" yazan bir gül demeti bırakıldı.

Onu çok özlediğini belirten Sarı, "İki gündür içim buruk. Anneler Günü'nü kutlamaya ona ben geldim. Bana 'cennet kokulum' derdi anne demezdi. Hep ayaklarımı öperdi, ben de bugün onu ayaklarını öpmeye geldim. Gerçekten bir anne olarak çok zor bir durum. Çok hayırlı evlattı, 'vatan sağ olsun'. Son kez telefonda konuştuğumuzda beni çok sevdiğini söylemişti."

- "Annem hep kardeşimin yanında kalmak istiyor"

Kuzey Irak'a düzenlenen Çekiç Güç Operasyonu'nda kardeşi Jandarma Komando Er Bülent Şakar'ı şehit veren abla Mehila Şakar da her Anneler Günü'nde olduğu gibi yine tüm aile kardeşinin şehitlikteki kabri başına geldiklerini ifade etti.

Annesinin ilerleyen yaşına rağmen hala kardeşinin yokluğuna alışamadığını dile getiren Şakar, "Kardeşimin annesinin yanına geleceği yerde annem geliyor. Kardeşimin 24 Mayıs da şehit olmuştu, yine yıl dönümü geliyor. Bizim için bahar hiç gelmiyor. Annem hep kardeşimin yanında kalmak istiyor." dedi.

