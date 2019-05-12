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Kadifekale Şehitliği'nde buruk Anneler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği, Anneler Günü nedeniyle şehit yakınlarını ziyaret etmek için gelenlerle doldu - Şehit jandarma komando er Ömer Sarı'nın annesi Nasife Sarı: - "Gerçekten bir anne olarak çok zor bir durum. Çok hayırlı evlattı. Vatan sağ olsun. İnşallah başka şehitlerimiz olmasın, hiç kimseye bir şey olmasın"

İZMİR (AA) - İzmir'deki Kadifekale Şehitliği, Anneler Günü nedeniyle şehit anneleriyle doldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çocuklarının mezarının üzerini ve etrafını temizleyen, mezara çiçek bırakan bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Manisa'nın Kula ilçesinde karakolda cinnet getiren askerin açtığı ateş sonucu 2017 yılında şehit olan jandarma erler Hüseyin Tolga Hepgül'ün kabrine ailesi tarafından üzerinde "Keşke hep küçük kalsaydın oğlum" yazan bir gül demeti bırakıldı.

Bingöl'de vatani görevini yaparken geçen sene kaza sonucu şehit olan jandarma komando er Ömer Sarı'nın annesi Nasife Sarı da oğlu olmadan ilk Anneler Günü'nün hüznünü yaşadı.

Oğlunun kabrine bahçesinde yetiştirdiği kırmızı gülleri ve tesbihini bırakan anne dua edip gözyaşı döktü.

- "Vatan sağ olsun"

Anne Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yokluğuna hala alışamadığı için bu yıl Anneler Günü'nün gelmesini hiç istemediğini söyledi.

Onu çok özlediğini belirten Sarı, "İki gündür içim buruk. Anneler Günü'nü kutlamaya ona ben geldim. Bana 'cennet kokulum' derdi anne demezdi. Hep ayaklarımı öperdi, ben de bugün onu ayaklarını öpmeye geldim. Gerçekten bir anne olarak çok zor bir durum. Çok hayırlı evlattı, 'vatan sağ olsun'. Son kez telefonda konuştuğumuzda beni çok sevdiğini söylemişti."

- "Annem hep kardeşimin yanında kalmak istiyor"

Kuzey Irak'a düzenlenen Çekiç Güç Operasyonu'nda kardeşi Jandarma Komando Er Bülent Şakar'ı şehit veren abla Mehila Şakar da her Anneler Günü'nde olduğu gibi yine tüm aile kardeşinin şehitlikteki kabri başına geldiklerini ifade etti.

Annesinin ilerleyen yaşına rağmen hala kardeşinin yokluğuna alışamadığını dile getiren Şakar, "Kardeşimin annesinin yanına geleceği yerde annem geliyor. Kardeşimin 24 Mayıs da şehit olmuştu, yine yıl dönümü geliyor. Bizim için bahar hiç gelmiyor. Annem hep kardeşimin yanında kalmak istiyor." dedi.

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