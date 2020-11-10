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Kadıköy'de 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı Zinciri'

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 12:04 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de Atatürk'ü anmak için toplanan grup sosyal mesafe kurallarına uygun olarak zincir oluşturdu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılında her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturuldu. 6,5 kilometrelik zincir bu kez ele ele değil bayraklar tutularak oluşturuldu. İşte havadan görüntülenen o anma...

Kadıköy'de 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı Zinciri'

Kadıköy'de 10 Kasım günü saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri" koronavirüs önlemleri çerçevesinde bu yıl sosyal mesafeli olarak düzenlendi. İnsan zincirini oluşturan vatandaşlar bu sene el ele tutuşmak yerine "bayrak bayrağa" tutuştu.

6,5 KİLOMETREYE ULAŞTI

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Yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğunda oluşturulan insan zincirine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler siren çalarak katıldı. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Anma programı havadan da görüntülendi.

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