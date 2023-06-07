Kadıköy'de hareketli anlar! Kendini kilitleyip evi ateşe verdi

İstanbul Kadıköy'de hareketli anlar yaşandı. Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı binanın 5. katındaki evde yalnız yaşayan D.Y. iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra kendini yalnız yaşadığı eve kilitledikten sonra evde yangın çıkardı.

KAPIYI KIRARAK KADINI DIŞARDI ÇIKARDILAR

Dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kendini eve kilitleyen D.Y.'yi kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Ancak D.Y. kapıyı açmaya ikna olmayınca itfaiye ekipleri çelik kapıyı kırarak eve girdi.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, D.Y.'yi de dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin kendisini muayene etmesini istemeyen D.Y. polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Israrlara rağmen tedavi olmayı reddeden kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(DHA)

