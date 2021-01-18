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  4. Kadıköy'de hareketli anlar! Vapurdan denize atlayan kişiyi başka bir yolcu kurtardı

Kadıköy'de hareketli anlar! Vapurdan denize atlayan kişiyi başka bir yolcu kurtardı

18.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de hareketli anlar! Vapurdan denize atlayan kişiyi başka bir yolcu kurtardı

Kadıköy'de, yolcu vapurundan suya atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Fatih K., aynı vapurda bulunan başka yolcu tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıköy İskelesi'nden kalkan Adalar vapurunda meydana geldi. İddiaya göre, Fatih K. vapurun hareket etmesinden kısa süre sonra denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Aynı vapurda yolculuk yapan ve ABD vatandaşı olduğu belirtilen Tahir D., suya atlayarak K.'yı kurtardı.

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Bildirilmesi üzerine Kadıköy Vapur İskelesi'ne 112 sağlık ekibi, polis ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Kıyı Emniyeti teknesine alınan K. ve onu kurtaran yolcu kıyıya çıkarıldıktan sonra bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Görgü tanıklarından Barış Özkaraman, "Arkadaşın biri Adalar'a giden vapura binip, intihar girişiminde bulunuyor. Ne sebepten intihar girişiminde bulunduğunu bilemiyoruz. Vapurda olan bir Amerikalı turistte peşinden atladı ve kurtardı. Adamı kıyıya çıkardılar. Kıyı emniyet ve sağlık ekipleri ve polis geldi. İntihar etmeye çalışan kişi kıyıya çıkarıldığında yarı baygındı" diye konuştu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

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