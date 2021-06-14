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  4. Kadıköy’de hareketli anlar! Yumruklar havada uçuştu

Kadıköy’de hareketli anlar! Yumruklar havada uçuştu

14.06.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile tezgahına el koymak istedikleri seyyar satıcı gençler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada, yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Kadıköy’de hareketli anlar! Yumruklar havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, İBB zabıta ekipleri seyyar satıcılara karşı denetim yaparken çanta ve cüzdan satan bir gencin önündeki tezgahı almak istedi. Seyyar satıcı karşı koyunca aralarında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

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Zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu sakinleştirerek dağıttı. Çevredekiler, zabıta memurlarının sert müdahalesinin yersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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