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Kadıköy'ün kâbusu oldu! Ne bulursa çalıyor: Matkap, motosiklet, gitar...

15.12.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda Kadıköy'ün kâbusu haline gelen hırsız yakayı ele verdi. İlçedeki farklı mahallelerde ev ve iş yerlerine giren hırsız, çaldığı matkap, motosiklet ve gitar gibi farklı şeyler sonrası adeta "Ne bulursa çalıyor" dedirtti.

Kadıköy'ün kâbusu oldu! Ne bulursa çalıyor: Matkap, motosiklet, gitar...

Kadıköy'de son iki ayda farklı mahallelerdeki ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Polis, Bostancı'da bulunan bir evden bilgisayar, gitar ve evin önündeki park halindeki motosikleti, diğer mahallelerdeki iş yerlerinden ise dizüstü bilgisayarları, yazıcı, matkap ve kahve makinesi çaldığını belirlediği şüpheliyi takibe aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin Bünyamin İ. olduğu tespit edildi.

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Kısa sürede yakalanan şüphelinin yoklama kaçağı olduğu ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Kadıköy
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