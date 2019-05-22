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Kadıköy'de özel hastanede yangın (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 19:01 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de özel bir hastanede yngın çıktı.  Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

Kadıköy'de özel hastanede yangın (2)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de özel bir hastanede yngın çıktı.
Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin jeneratör odasında çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de özel hastanede yangın (2)Kadıköy'de özel hastanede yangın (2)Kadıköy'de özel hastanede yangın (2)Kadıköy'de özel hastanede yangın (2)

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Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktıKadıköy'de bir hastanede yangın çıktı
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