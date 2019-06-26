"Kadim Tohumlar" gen kaynağı olma yolunda

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) depolarında bulunan ve 50 yılı aşkın geçmişe sahip tohumlar üzerinde devam eden bilimsel çalışmalarda genetik inceleme aşamasına gelindiği bildirildi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Kadim Tohumlar" projesiyle ilgili gelişmelere yönelik yaptığı yazılı açıklamada, en başından bugüne dek büyük bir hassasiyet ile takip ettikleri tohum projesinde önemli bir aşamaya geldiklerini kaydetti.

50 yılı aşkın süredir İSTİB stoklarında bulunan tohumların ilk aşamada yeşermesini sağladıklarını aktaran Kopuz, "Şimdi ise morfolojik karakterizasyon özellikleri inceleniyor ve moleküler analizleri yapılıyor. Gelişmeler umut verici." ifadelerini kullandı.

- "Tohumlarımızı yakın bir zamanda Türk tarımının hizmetinde göreceğiz"

"Kadim Tohumlar" projesinin, Türkiye tohumculuğunu dışa bağımlılıktan kurtarma arayışları çerçevesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte İSTİB-üniversite iş birliği ile hummalı ve heyecanlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bugün gelinen noktada tohumlarımızın gen kaynağı olarak kullanılabilmesi konusunda ümitlerimiz arttı. Yakın bir zaman içinde tohumlarımızın özgün türler olup olmadığı netleşecek. Türk tohumculuğu için büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki tohumlarımızı yakın bir zamanda Türk tarımının hizmetinde göreceğiz."