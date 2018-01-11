KADIN

Kadın bedenini ilmek ilmek işledi

Kadın bedenini ilmek ilmek işledi

Nakış konusuna farklı bir bakış açısı sunan sanatçı Sally Hewett’in işleri görenleri epey neşelendiriyor… Çünkü Hewett işlerinde çiçek, böcek kullanmıyor!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 4 saat önce

Nakış konusuna farklı bir bakış açısı sunuyor

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Hewett’in kanaviçelerinde göğüs kılları, selülitli ve dövmeli popolar yer alıyor. Derdi, ana akım pop kültüründe bize neyin güzel olduğunun öğretilmesiyle. Bu yüzden ‘insanlığımızın en temel parçalarını’ gerçek halleriyle nakşediyor!
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Dayatılan güzellik algısı yüzünden reklam kampanyalarında, dergilerde ve internet ortamında kusursuz kadın imajını çok sık görüyoruz, ancak selülitli ya da kırışıklığı olan bir kadın ya da erkek imajına pek rastlamıyoruz.
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Ancak Sally Hewett, “güzellik” ve “çirkinlik” kavramlarını ilmeklerle irdeleyen bir sanatçı.
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Alışılagelmiş kasnak işleme tekniklerinin aksine, dikiş ve nakışın toplumsal ve siyasi tarihiyle ilgilenerek bedenleri temsil etmenin peşine düşüyor.
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Çirkin, iğrenç, selülitli, kıllı, güzel, erotik, komik, çatlaklı, yara izli, eksik, fazla; bedenle ilgili ifade edilen ne varsa kasnaklarına işliyor.
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3 boyutlu çalışan Sally, bedenlere yönelik ifadelerin paralel olarak çalışmalara da gelip gelmeyeceği merakıyla motivasyon bulduğunu ifade ediyor. Çoğunlukla elle dikiyor ve oyuncak yapma teknikleriyle bir iş ortaya koyuyor.
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Hewett işleri hakkında şunları söylüyor: ‘Sanat eğitimi aldığım yıllar boyunca dünyaya neden geldiğimi ve tam olarak ne yaptığımı sorguladım. Bazı şeyleri neden güzel, diğerleri çirkin veya iğrenç görüyoruz? Ve büyükanneme ait nakışları gördüğümde ‘sanat için ne yapabilirim’i düşünmeyi bıraktım, işlemeye başladım.’ Sergilerime gelen kadınlar bu işlere yüksek sesle kahkaha atıyor ve işte bunu seviyorum. İnsanlar bu işleri düşündürücü ve eğlenceli buluyor. İşimin en güzel taraflarından biri de bu!’
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