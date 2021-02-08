HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadın doktora orakla saldıran şahıs birine saldırmayı kafasına koymuş

Kadın doktora orakla saldıran şahıs birine saldırmayı kafasına koymuş

08.02.2021 16:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kadın doktora orakla saldıran şahıs birine saldırmayı kafasına koymuş

Rize’de bugün hastanede kadın psikiyatri doktoruna orakla saldıran şahsın ilk ifadesinde "Birine saldırmayı kafaya koydum; Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dediği öğrenildi.Olay Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sularında meydana geldi.

Rize’de bugün hastanede kadın psikiyatri doktoruna orakla saldıran şahsın ilk ifadesinde "Birine saldırmayı kafaya koydum; Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dediği öğrenildi.
Olay Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sularında meydana geldi. Ali Sırrı K. (42) isimli şahıs, hastanenin Psikiyatri Bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına randevu sırası gelince içeri girdi. Şahıs içeri girer girmez yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu’na saldırarak odadan çıktı. Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Saldırıya uğrayan Uzman Doktor ise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Doktor Meltem Puşuroğlu’nun sağlık durumunun ciddi olmadığı, kolundan yaralandığı öğrenildi.
Ali Sırrı K. isimli şahsın Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusundaki ilk ifadesinde "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler olduŞanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu
59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?

En Çok Okunan Haberler

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında, nereli?

Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Kumbaroğlu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör yardımcıları belli oldu (Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?)

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör yardımcıları belli oldu

Meriç'teki devlet hastanesinde rüşvet skandalı! Müdür görevden alındı

Devlet Hastanesi'nde rüşvet skandalı! Müdür görevden alındı

İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileye mutant virüs bulaştırdı

Korkutan iddia! 3 aileye mutant virüs bulaştırdı

Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.