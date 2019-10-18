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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 18:32 | Son Güncelleme

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın: - "Türkiye, Amerika'dan sonra robot konusunda çalışan ikinci ülke. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz büyük. Kore ve Japonya ile yola çıktık ama bugün onlar dünya devleri. Türkiye'nin bu aradaki dev ülkeleri yakalayacağına inanıyorum"

GAZİANTEP (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Gaziantep'te temaslarda bulundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, komisyon bünyesinde kurulan "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi (STEM) Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve komisyon üyeleri, saha çalışmaları kapsamında Gaziantep'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Özel SANKO Okulları, Şahinbey Bilim Merkezi ile Fuat Şimşek Ortaokulu Tasarım Atölyesi'ni ziyaret eden komisyon üyeleri, burada çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'den bilgi aldı, öğrencilerin projelerini inceledi.

KEFEK Başkanı Kalsın, Fuat Şimşek Ortaokulu Tasarım Atölyesi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, başta kız çocukları olmak üzere öğrencileri, bilim, teknoloji ve matematik alanlarına yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep'in bu anlamda önemli mesafe aldığını dile getiren Kalsın, gençlerin gerçek hayatta kullanılabilecek çeşitli ürünler ürettiğini belirtti.

Gelecekte öğrencilerin iyi mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kalsın, şöyle konuştu:

"Yapılan araştırmalarda bugün olan mesleklerin yüzde 61'nin 21. yüzyılın sonuna doğru olmayacağı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz gençlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Bunun içerisinde yapay zeka, robot teknolojisi, genetik bilimleri gibi çalışmalar var. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın komisyonumuza yaptığı sunumda şunu gördük; Türkiye, Amerika'dan sonra robot konusunda çalışan ikinci ülke. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz büyük. Kore ve Japonya ile yola çıktık ama bugün onlar dünya devleri. Türkiye'nin bu aradaki dev ülkeleri yakalayacağına inanıyorum."

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin teknolojik durumuyla ölçülmeye başlandığını söyledi.

Savunma sanayi ve imalatın öneli hale gelerek mesleklerin değiştiğini belirten Bakbak, dünyada 5,1 milyon meslek alanının yerini 2,3 milyon yeni mesleklerin alacağını ifade etti.

Sahada yaptıkları gözlemlerde iş verenin talep ettiği işle, iş arayanın beklentilerinin birbirlerini tutmamaya başladığını anlatan Bakbak, şunları kaydetti:

"Bu neden oluyor, artık meslekler değiştiği için. Bu ziyaretlerimizde kız çocuklarımızın özellikle matematiksel alanlarda yapmış oldukları çalışmalar çok dikkatimi çekti. Türkiye'nin her şehrinde tasarım ve beceri atölyelerinin açılması temel amacımız. Biz istiyoruz ki okullarımız atölyelere dönüşsün. Amerika bugün Çin'e ve İran'a yaptırım uyguluyorsa bunun temelinde ekonomik durumun olduğu bütün dünya tarafından gözleniyor. Ekonomik gücün altındaki temel sebep teknolojik güçtür. Bugün biz de savunma sanayinde önemli mesafe aldık. Bu tür eğitimler öğrencilerimize küçük yaşlarda verilip artık problemi görmesi, çözüm önerisi sunması ve sonuca ulaşmasını sağlıyoruz. Komisyon olarak bizler de bu çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz."

Bakbak, programlarını yarın Şanlıurfa'da devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

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