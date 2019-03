Kadın gücüyle değişen bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren gurur verici hikayeler

Yeteneklerinin ve hayallerinin peşinden giderek muhteşem şeyler başaran müthiş kadınların hikâyeleri. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.''

JANE GOODALL: BİLİM DÜNYASINA YENİ SAYFALAR AÇTIRDI

Jane Goodall'u modern dünyamızın en büyük kadınlarından biri olarak adlandırsanız abartmış olmazsınız. O çevresel sorunları, hayvanların ve insanların geleceğini önemseyen dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışan insanlardan sadece biri. Dünyanın en tanınan, önde gelen şempanze uzmanlarından olan Goodall 55 yıllık şempanze üzerine çalışmaları ile biliniyor. Goodall zaman içerisinde şempanzelerin aile ilişkileri ve doğal hayattaki şempanze alışkanlıkları üzerine yaptığı çalışmalar ile dünyaca tanındı. Şempanzelerin sanılanın aksine vejeteryan değil et yemeleri, alet kullanıyor olmaları evrim teorisi açısından devrim niteliğinde çalışmalardı. Bu hayvanların et yemeleri ve alet kullanmalarıyla ilgili ilk gözlemleri kaydeden kişi Jane oldu. Goodall'un bu ve daha fazla çalışmaları bilim dünyasında yeni sayfaların açılmasına neden oldu.