Kadın gücüyle değişen bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren gurur verici hikayeler

Yeteneklerinin ve hayallerinin peşinden giderek muhteşem şeyler başaran müthiş kadınların hikâyeleri. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.''

Dünyayı değiştiren 9 gurur veren kadın

SABRİNA PASTERSKİ: ''YENİ EINSTEIN'' Sabrina Pasterski, ABD'li teorik fizikçi. Forbes dergisi ona ''yeni Albert Einstein'' adını verdi. O sadece güzel ve akıllı değil, aynı zamanda bir dahi. 12-14 yaşları arasında tek motorlu bir uçak icat eden Sabrina, 16 yaşındayken deneme pilotu olarak uçmayı başardı. Şimdilerde 24 yaşında olan Sabrina Chicago Tribune gazetesi tarafından ABD’de, 265 kişilik genç beyinler arasında başı çekiyor, bugün dünyanın en zeki insanlardan biri olarak kabul ediliyor.

MALALA YOUSAFZAİ: KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN SAVAŞIYOR Malala Yousafzai dünyayı daha iyi bir hale getirmek için çok şeyler yapan 21 yaşında Pakistanlı bir kız. Bu genç yaşta, eski Pakistan Başbakanı Shahid Khaqan Abbasi, onu ülkenin 'en seçkin vatandaşı' olarak nitelendirdi. Bu inanılmaz değil mi? Fonu ile birlikte insan hakları ve kadın eğitimi için savaşıyor. Tüm başarılarını anlatmak mümkün bile değil. Nobel Ödülü'nün en genç sahibi olan Malala, fonuyla beraber dünyadaki 130 milyondan fazla kızın okula gitmesini engelleyen engelleri yıkmayı hedefliyor. Malala, şimdi gıpta ile baktığımız, yürekten desteklediğimiz projelerin mimarı, kız çocuklarının eğitimi için canına dişine takmış bir çocuk ve kadın hakları aktivisti.

JANE GOODALL: BİLİM DÜNYASINA YENİ SAYFALAR AÇTIRDI Jane Goodall'u modern dünyamızın en büyük kadınlarından biri olarak adlandırsanız abartmış olmazsınız. O çevresel sorunları, hayvanların ve insanların geleceğini önemseyen dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışan insanlardan sadece biri. Dünyanın en tanınan, önde gelen şempanze uzmanlarından olan Goodall 55 yıllık şempanze üzerine çalışmaları ile biliniyor. Goodall zaman içerisinde şempanzelerin aile ilişkileri ve doğal hayattaki şempanze alışkanlıkları üzerine yaptığı çalışmalar ile dünyaca tanındı. Şempanzelerin sanılanın aksine vejeteryan değil et yemeleri, alet kullanıyor olmaları evrim teorisi açısından devrim niteliğinde çalışmalardı. Bu hayvanların et yemeleri ve alet kullanmalarıyla ilgili ilk gözlemleri kaydeden kişi Jane oldu. Goodall'un bu ve daha fazla çalışmaları bilim dünyasında yeni sayfaların açılmasına neden oldu. Bu hayvanların et yemeleri ve alet kullanmalarıyla ilgili ilk gözlemleri kaydeden kişi Jane oldu.

MELİNDA GATES: KADINLARIN SESİ Cömert, nazik, güzel hepsi Melinda Gates'i tanımlayan nitelikler. Forbes dergisi de Melinda'yı hayırseverlik konusunda en güçlü kadın olarak adlandırıyor. Eşi Bil Gates ile beraber kurduğu yardım vakfında fakir ulkelerdeki kadin ve cocuklara eğitim ve sağlik gibi temel insani hizmetleri götürüyor. 40 milyon doların olduğu hayır kurumunda sadece hayırsever ve iş kadını değil aynı zamanda kadın ve kız çocukları için tutkulu bir avukat olarak çalışıyor.

ELLEN OCHOA: ASTRONOT VE KAHRAMAN Ellen Ochoa, Amerikalı bir mühendis ve eski bir astronot ve elbette birçok insan için bir kahraman! 4 kez uzay uçuşu yapan ve uzaya uçan ilk İspanyol kadın olan Ellen, parlak zekası sayesinde birçok ödül aldı ve en önemlileri de kuşkusuz 1997 yılında NASA'nın verdiği olağanüstü hizmet madalyası oldu.

LINDA J. WACHNER: İŞ DÜNYASININ YARATICI DAHİSİ Linda J. Wachner sadece harika bir kadın değil, zihin değiştirici. İş dünyasında kadınlar hakkındaki görüşü değiştiren Linda, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara başarılı bir örnek. 11 yaşında felç geçiren ve yürüme yetisini bir yıl boyunca kaybeden Linda'yı hiçbir şey durduramamış. Tekrar yürümeye başlayan gücünü tekrar kazanan Wachner yaptıklarıyla bugün birçok kadına ilham oluyor.

STEPH GABRİEL: ''PLASTİK FANTASTİK DEĞİL'' Bu kız güzel bir aktivist, girişimci ve deniz bilimcisi. Ama asıl umursadığı şey çevre. Steph, 2014'te plastik şişelerden mayolar ve okyanustan çıkan balık ağlarını satan bir şirket kurdu. İnsanları plastik kullanımları ve gezegenimizin geleceği hakkında düşünmeye teşvik ediyor.

YUSRA MARDİNİ: SAVAŞTAN RİO OLİMPİYATLARINA UZANAN YOLCULUK Yusra Mardini sadece 20 yaşında, ancak onun hikayesi çoğumuz için bir motivasyon. Suriye'de doğdu ve savaş sırasında evi yıkıldığında diğer 18 göçmenle kaçmaya karar verdi. Lübnan üzerinden Türkiye’ye girdiler. Ve Yunanistan’a geçebilmek için de kaçakçılara para ödediler. Teknelerinin motoru durunca denizin ortasında kaldılar. Bot yavaş yavaş su almaya başlayınca kardeşiyle beraber botu kıyıya ulaştırdılar. 3 saatten fazla tekneyi iten kardeşler cesur hareketleri sayesinde herkesin hayatını kurtardı. Şimdi Yusra Almanya'da yaşıyor ve Mülteci Olimpiyat Sporcuları Takımının bir üyesi. 2016 yılında Rio de Janeiro'daki Yaz Olimpiyatları'na katılan genç kız gerçek bir kahraman.