"Kadın isterse yapabileceği şeylerin sınırı yok"

Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) Başkanı Aysu Yavuz, "Kadın isterse yapabileceği şeylerin sınırı pek yok. Tek isteğimiz, fırsat eşitliği anlamında kadınların biraz daha desteklenmesi, cesaretlendirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

ANGİKAD'ın, "Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili" temasıyla yapacağı konferans öncesinde Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, ANGİKAD Başkanı Aysu Yavuz, İngiltere'nin Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş ve Tunus Nabeul Belediye Başkanı Houda Skandaji'nin yanı sıra çok sayıda kadın belediye başkanı ve davetli katıldı.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 2007'de kurulan ANGİKAD'ın, Türk kadının girişimcilik alanında hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

ANGİKAD Başkanı Yavuz, hem kadınların ülke ekonomisine yaptığı katkının artırılması hem de kız çocuklarının eğitimi için burs sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.

Derneğin, yaklaşık 150'ye yakın iş kadını tarafından kurulduğuna işaret eden Yavuz, bu çatı altında çeşitli projeler yürütmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.