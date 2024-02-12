Kadın sürücüye şok tehdit kamerada! 'Senin kemiklerini kırar eline veririm'

Fatih Edirnekapı’da önceki gün gerçekleşen olayda bir motorcu, trafikte bir aracın sinyal vermeden önüne kırdığını iddia etti. Adam ise arabadan inip kadınla tartışmaya başladı.

Kavgada adamın, “ben aynayı kullanıyorum” demesi üzerine kadın “neden sağa kırıyorsun o zaman?” diye sordu. Bunun üzerine sinirlenen adam, “Bak senin kemiklerini kırar eline veririm” dedi. Kadının “sağa kırdın, zor kaçtım senden” dediği adam, kadının ehliyetini iptal ettirmekle tehdit etti.

Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





