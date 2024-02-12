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  4. Kadın sürücüye şok tehdit kamerada! 'Senin kemiklerini kırar eline veririm'

Kadın sürücüye şok tehdit kamerada! 'Senin kemiklerini kırar eline veririm'

12.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Fatih’te bir kadın motorcu, sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışma yaşadı. Adam kendisine tepki gösteren kadına, “Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Fatih Edirnekapı’da önceki gün gerçekleşen olayda bir motorcu, trafikte bir aracın sinyal vermeden önüne kırdığını iddia etti. Adam ise arabadan inip kadınla tartışmaya başladı.

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Kavgada adamın, “ben aynayı kullanıyorum” demesi üzerine kadın “neden sağa kırıyorsun o zaman?” diye sordu. Bunun üzerine sinirlenen adam, “Bak senin kemiklerini kırar eline veririm” dedi. Kadının “sağa kırdın, zor kaçtım senden” dediği adam, kadının ehliyetini iptal ettirmekle tehdit etti.

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Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tehdit Fatih kavga
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