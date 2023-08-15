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  4. Kadın sürücüyle arkadaşına günü zehretti! Üst üste tekmeler atmaya devam etti: Motosikletli magandalara tepki yağdı

Kadın sürücüyle arkadaşına günü zehretti! Üst üste tekmeler atmaya devam etti: Motosikletli magandalara tepki yağdı

15.08.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magandalar kadın sürücünün ve arkadaşının bulunduğu aracı sıkıştırdı, tekme atıp psikolojik şiddet uyguladı. Kahramanmaraş'ta trafiğin ortasında yaşanan skandal olayın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Magandaların kadınların tepkisine aldırmadan saldırganlığa devam ettiği görüldü.

Motosikletliler iki maganda Kahramanmaraş'ta kadın sürücüyle araçta bulunan arkadaşına günü zehretti. Tatsızlık çıkaran sürücülerin tekme attığı anların da yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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KADINLARIN ARACINI TEKMELEDİ

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşandığı belirtilen olayda motosiklette bulunan iki gencin kadın şoför ile tartıştığı görüldü. Motosikletteki maganda otomobile tekme attı.

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HEM SÖZLÜ HEM FİZİKSEL SALDIRI

Araçtaki kadınlar isyan edip magandaları "Git buradan" diye kovup şikayetçi olacaklarını belirtse de magandalar hem sözlü hem de fiziksel saldırıya devam etti.

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maganda

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