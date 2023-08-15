Kadın sürücüyle arkadaşına günü zehretti! Üst üste tekmeler atmaya devam etti: Motosikletli magandalara tepki yağdı

Motosikletliler iki maganda Kahramanmaraş'ta kadın sürücüyle araçta bulunan arkadaşına günü zehretti. Tatsızlık çıkaran sürücülerin tekme attığı anların da yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

KADINLARIN ARACINI TEKMELEDİ

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşandığı belirtilen olayda motosiklette bulunan iki gencin kadın şoför ile tartıştığı görüldü. Motosikletteki maganda otomobile tekme attı.

HEM SÖZLÜ HEM FİZİKSEL SALDIRI

Araçtaki kadınlar isyan edip magandaları "Git buradan" diye kovup şikayetçi olacaklarını belirtse de magandalar hem sözlü hem de fiziksel saldırıya devam etti.



