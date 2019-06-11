Kadın vücudunun ne kadar büyüleyici olduğunu gösteren gerçekler

Kadın vücudunun hem garip hem de harika sürprizlerle dolu olduğunu kanıtlayan 9 nokta.

Kadın bedeninin sırları! İşte 9 gerçek

MEMELERDEN BİRİ DAİMA DİĞERİNDEN DAHA BÜYÜKTÜR Hiçbir kadın kesinlikle simetrik göğüslere sahip değildir. Boyutlarındaki fark görünmez ya da oldukça dikkat çekici olabilir ve bunun birçok nedeni olabilir. Örneğin, göğüs dokusunun hacminde, göğüs cebinin boyutunda veya biçiminde veya bir göğüs üzerindeki cildin esnekliğinde bir fark olabilir. Ancak, tamamen doğal ve normal bir olay olduğu için endişelenecek bir şey yok. Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, süt kanallarının biyolojik diyagramını paylaşınca viral olmuş, süt kanallarının cilt yüzeyinin altındaki çiçek benzeri görüntüsü 100 binden fazla paylaşım almıştı.

KADIN VÜCUDU DOĞUM SIRASINDA DÖNÜŞÜME UĞRAR Bunu her kadın onaylayacaktır. Bir çocuğu doğurmak gerçekten zor iş. Acı çekmenin yanı sıra, bir kadının vücudu birçok farklı değişiklikten geçer. Bunlardan biri serviks dilatasyonu (rahim genişlemesi). Doğumdan önce rahim ağzı sıkıca kapalıyken doğum sırasında tamamen açık bir çıkışa dönüşür. 10 cm'ye kadar genişleyen rahim sayesinde doğum gerçekleşir.

KADINLAR ACIYA DAHA DAYANIKLIDIR Kadınlar gerçekten erkeklerden daha fazla acı çekiyorlar, bu bilinen bir gerçek. Fakat bu onların ne kadar güçlü olduğu ile ilgili değil, beyninin nasıl çalıştığına bağlı. Bazı araştırmalar, kadın ve erkeklerin geçmiş acılarını farklı şekilde hatırladığını göstermektedir. Erkekler daha önce yaşadıkları acıları düşündüklerinde daha fazla stresli ve aşırı duyarlı olmasına rağmen, kadınlar daha hızlı bir şekilde unutabilirler. Genel olarak, kadınlarda ağrı eşiği erkeklerde olduğundan 9 kat daha fazladır.

KADIN KENDİNİ DAHA İYİ İFADE EDER Kendini ifade etmeye gelince, kimse kadınlarla kendini karşılaştıramaz. Hatta bunun hakkında anatomik bir açıklama bile var: Kadınlar, dil becerilerini etkilediği düşünülen bir beyin bölgesi olan korteksin daha büyük ön ve geçici bölgelerine sahiptir. Kadınlar ayrıca “dil proteini” olarak da bilinen FOXP2'nin daha yüksek seviyelerine sahiptir. Bu büyük miktardaki protein, ortalama bir kadının günde ortalama 20.000 kelime konuşmasına yardımcı olur; bu, ortalama bir erkeğin konuşmasından 13.000 kelime daha fazladır.

KADINLARIN KAS DAYANIKLILIĞI DAHA FAZLADIR Bazı araştırmalar kadınların dayanıklılık ile ilgili egzersizi erkeklerden yaklaşık% 75 daha uzun sürdürebildiğini göstermiştir. Bunun nedeni hormonlarda gizli. Östrojen hormonunun kadınlarda kasları daha dayanıklı hale getirdiğine inanılıyor.

KADIN CİLDİ HASSASTIR Tipik olarak, kadınların cildi erkek cildinden % 25 daha incedir bu kadın cildinin daha hassas olduğunu ortaya koyuyor. Ne yazık ki, bu özelliğin de olumsuz bir tarafı var. Aşırı hassas cilt, yaşlanmaya bağlı olarak kollajen kaybettikçe çizgilerin ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur.

BİR KADININ RUH HALİ HORMONLARINA BAĞLIDIR Çoğu kadın PMS belirtileri hakkında her şeyi bilir. Ancak, her kadın vücudunun ayın her günü döngüsünden etkilendiğini fark etmez. Beyninde ve vücudunda hormon seviyeleri sürekli değiştiğinden, görünüşünü, enerji seviyesini ve hassasiyetini de değiştirir. Örneğin, kadınlar genellikle periyodların başlamasından yaklaşık 10 gün sonra ve yumurtlamadan hemen önce kendilerini daha kendilerini kötü hissediyorlar. Bu günlerde daha çekici görünmek isteyebilirler. Bir hafta sonra, progesteron seviyelerinde bir artış olduğunda, evde bir fincan sıcak kahve ile yalnız kalmak isteyebilirler.

KADINLAR İKİ KEZ ERGENLİK YAŞAR Kadınlar için ikinci ergenlik dönemi veya perimenopoz, 40'lı yaşlarında gerçekleşir. Genellikle düzensiz dönemler, gece terlemeleri ve hormon seviyelerindeki değişikliklerin neden olduğu hoş olmayan diğer şeyler ile karakterize edilir. Bir kadının bu geçiş sırasındaki hormonları o kadar çılgınca olabiliyor ki, bir genç kadar karamsar bile olabilirler.