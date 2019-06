Kadın vücudunun ne kadar büyüleyici olduğunu gösteren gerçekler

Bunu her kadın onaylayacaktır. Bir çocuğu doğurmak gerçekten zor iş. Acı çekmenin yanı sıra, bir kadının vücudu birçok farklı değişiklikten geçer. Bunlardan biri serviks dilatasyonu (rahim genişlemesi). Doğumdan önce rahim ağzı sıkıca kapalıyken doğum sırasında tamamen açık bir çıkışa dönüşür. 10 cm'ye kadar genişleyen rahim sayesinde doğum gerçekleşir.

BİR KADININ RUH HALİ HORMONLARINA BAĞLIDIR

Çoğu kadın PMS belirtileri hakkında her şeyi bilir. Ancak, her kadın vücudunun ayın her günü döngüsünden etkilendiğini fark etmez. Beyninde ve vücudunda hormon seviyeleri sürekli değiştiğinden, görünüşünü, enerji seviyesini ve hassasiyetini de değiştirir. Örneğin, kadınlar genellikle periyodların başlamasından yaklaşık 10 gün sonra ve yumurtlamadan hemen önce kendilerini daha kendilerini kötü hissediyorlar. Bu günlerde daha çekici görünmek isteyebilirler. Bir hafta sonra, progesteron seviyelerinde bir artış olduğunda, evde bir fincan sıcak kahve ile yalnız kalmak isteyebilirler.